https://ria.ru/20201025/efremov-1581406607.html

Семья Захарова потребовала от Ефремова 111 тысяч рублей

Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей, потраченных на похороны... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T01:59

2020-10-25T01:59

2020-10-25T07:26

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Семья водителя <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей, потраченных на похороны. Об этом в эфире программы <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nDd5_kZZ06s&ab" target="_blank">"Соловьев.Live"</a> рассказал адвокат потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>.Добровинский также сообщил, что Ефремов смог ознакомиться с данным иском в СИЗО.Ранее Ефремов уже выплатил по одному миллиону рублей компенсации трем потерпевшим по делу. Тогда защитник актера Петр Хархорин сообщил, что вопрос с гражданским иском закрыт.Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. На этой неделе Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.

https://ria.ru/20201024/efremov-1581303403.html

Kalita Неизвестный Человек уже получил срок, а значит не чего больше не кому не должен. 37

Эстократ Бескевич Учи законы РФ, коль не знаешь их!!!!!!!!! 24

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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