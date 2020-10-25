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https://ria.ru/20201025/efremov-1581406607.html
Семья Захарова потребовала от Ефремова 111 тысяч рублей
Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей, потраченных на похороны... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T01:59
2020-10-25T07:26
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Семья водителя <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Захарова</a>, погибшего в ДТП с актером <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей, потраченных на похороны. Об этом в эфире программы <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nDd5_kZZ06s&amp;ab" target="_blank">"Соловьев.Live"</a> рассказал адвокат потерпевших <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a>.Добровинский также сообщил, что Ефремов смог ознакомиться с данным иском в СИЗО.Ранее Ефремов уже выплатил по одному миллиону рублей компенсации трем потерпевшим по делу. Тогда защитник актера Петр Хархорин сообщил, что вопрос с гражданским иском закрыт.Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. На этой неделе Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
https://ria.ru/20201024/efremov-1581303403.html
Человек уже получил срок, а значит не чего больше не кому не должен.
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Учи законы РФ, коль не знаешь их!!!!!!!!!
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Семья Захарова потребовала от Ефремова 111 тысяч рублей

01:59 25.10.2020 (обновлено: 07:26 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорсуда
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Семья водителя Сергея Захарова, погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым, потребовала от него в гражданском иске 111 тысяч рублей, потраченных на похороны. Об этом в эфире программы "Соловьев.Live" рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.
"Мы подали иски на 3 миллиона 111 тысяч рублей. Объясню почему: моральный ущерб — по одному миллиону на каждого человека, а 111 тысяч — это прямые затраты на похороны (Захарова – прим. ред.)", - заявил юрист.
Добровинский также сообщил, что Ефремов смог ознакомиться с данным иском в СИЗО.
Ранее Ефремов уже выплатил по одному миллиону рублей компенсации трем потерпевшим по делу. Тогда защитник актера Петр Хархорин сообщил, что вопрос с гражданским иском закрыт.
Актер Михаил Ефремов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:54
В ОНК рассказали, что ждет Ефремова в колонии
Смертельное ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.
Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. На этой неделе Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
 
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
 
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