https://ria.ru/20201025/eda-1581406742.html

Названа самая вредная еда для удаленки

На удаленке и во время самоизоляции дома россияне стали активнее пользоваться доставкой готовой еды. Какое блюдо опасно часто заказывать, рассказала в интервью... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T02:09

2020-10-25T02:09

2020-10-25T02:09

здоровье - общество

самоизоляция

удаленная работа

нурия дианова

еда

алкоголь

общество

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> На <a href="https://ria.ru/category_udalennaya-rabota/" target="_blank">удаленке</a> и во время самоизоляции дома россияне стали активнее пользоваться доставкой готовой <a href="https://ria.ru/tag_eda/" target="_blank">еды</a>. Какое блюдо опасно часто заказывать, рассказала в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201025/eda-1581246280.html">радио Sputnik</a> врач-гастроэнтеролог, диетолог <a href="http://ria.ru/person_nuriya-dianova/" target="_blank" data-auto="true">Нурия Дианова</a>.Заказывая готовую еду, человек не контролирует процесс ее приготовления и выбор ингредиентов, что повышает вероятность получить вредный продукт. Снизить эту вероятность можно, если выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов, советует Нурия Дианова. А вот от фастфуда Нурия Дианова рекомендует отказаться, иначе не избежать серьезных последствий. "Фастфуд должен быть раз в году. Конечно, я утрирую, но все же. Если люди постоянно сидят дома и его потребляют, то потом они познакомятся со мной, с другими диетологами и с хирургами", – отметила врач-гастроэнтеролог.Самый плохой выбор для частого заказа домой – это высококалорийные продукты. А сочетание жирного фастфуда с алкоголем может обернуться серьезными проблемами с поджелудочной железой, предупредила Нурия Дианова."Если мы говорим про пиццу и всякие пирожки, то однозначно нет. Люди на самоизоляции будут от такой еды полнеть. А из-за фастфуда с алкоголем у меня масса пациентов с серьезными случаями панкреатита. Поджелудочная железа, кстати, дает самые сильные боли в желудочно-кишечном тракте. На фоне высококалорийных жирных блюд, особенно если есть камень в желчном пузыре, может случиться сильный приступ панкреатита. Недавно у меня был такой вызов. Пациент после этого приступа зарекся есть фастфуд. Отмечу, что в анамнезе пациентов, у которых что-то произошло, есть частое сочетание пиццы и пива", – объяснила врач-гастроэнеролог Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20201022/zavtrak-1580917267.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, самоизоляция, удаленная работа, нурия дианова, еда, алкоголь, общество