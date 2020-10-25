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Под Иваново иномарка врезалась в столб, погибли четыре человека
Иномарка врезалась в столб в Ивановской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД Владислав... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T07:32
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ивановская область
происшествия
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<strong>БРЯНСК, 25 окт - РИА Новости.</strong> Иномарка врезалась в столб в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД Владислав Радостин.ДТП произошло около пяти часов утра, на автодороге по направлению к Кохме.Удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу. Установлена личность водителя - он является жителем Кохмы.На месте происшествия работает полиция.
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ивановская область
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ивановская область, происшествия

Под Иваново иномарка врезалась в столб, погибли четыре человека

07:32 25.10.2020 (обновлено: 07:40 25.10.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииДТП в Ивановской области
ДТП в Ивановской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Фото : МЧС России
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БРЯНСК, 25 окт - РИА Новости. Иномарка врезалась в столб в Ивановской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД Владислав Радостин.
ДТП произошло около пяти часов утра, на автодороге по направлению к Кохме.
"Автомобиль буквально намотан на столб. Четверо погибших - все, кто был в салоне", - сообщил собеседник.
Удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу. Установлена личность водителя - он является жителем Кохмы.
На месте происшествия работает полиция.
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Ивановская областьПроисшествия
 
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