https://ria.ru/20201025/dtp-1581412081.html

Под Иваново иномарка врезалась в столб, погибли четыре человека

Иномарка врезалась в столб в Ивановской области, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД Владислав... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T07:32

2020-10-25T07:32

2020-10-25T07:40

ивановская область

происшествия

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<strong>БРЯНСК, 25 окт - РИА Новости.</strong> Иномарка врезалась в столб в <a href="http://ria.ru/location_Ivanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ивановской области</a>, четыре человека погибли, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального управления МВД Владислав Радостин.ДТП произошло около пяти часов утра, на автодороге по направлению к Кохме.Удар был такой силы, что девушка-пассажир вылетела из салона авто, ее тело нашли в придорожном лесу. Установлена личность водителя - он является жителем Кохмы.На месте происшествия работает полиция.

https://ria.ru/20201024/karshering-1581347150.html

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ивановская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ивановская область, происшествия