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Шоубиз
https://ria.ru/20201025/draka-1581410604.html
Актер рассказал, как дал "в дыню" "невменяемому" Ефремову
Актер и продюсер, заслуженный артист России Алексей Огурцов рассказал в эфире НТВ о драке, произошедшей между ним и Михаилом Ефремовым. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T04:59
2020-10-25T05:01
шоубиз
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
россия
михаил ефремов
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. </strong>Актер и продюсер, заслуженный артист России Алексей Огурцов рассказал в эфире <a href="https://www.ntv.ru/" target="_blank">НТВ</a> о драке, произошедшей между ним и <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a>.По словам актера, скандал между ним и Ефремовым произошел во время съемок фильма "Generation П"."Он невменяемый был. И, конечно, на площадке он решил меня немножко так потроллить матом, за что получил в дыню, сразу же", - рассказал он, назвав алкоголь "актерской напастью".При этом Огурцов выразил надежду, что авария с участием Ефремова станет уроком для многих его коллег.Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a> от полученных травм умер в больнице.Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. На этой неделе Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
https://ria.ru/20201025/efremov-1581406607.html
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), россия, михаил ефремов

Актер рассказал, как дал "в дыню" "невменяемому" Ефремову

04:59 25.10.2020 (обновлено: 05:01 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАктер Алексей Огурцов
Актер Алексей Огурцов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Актер и продюсер, заслуженный артист России Алексей Огурцов рассказал в эфире НТВ о драке, произошедшей между ним и Михаилом Ефремовым.
По словам актера, скандал между ним и Ефремовым произошел во время съемок фильма "Generation П".
"Он невменяемый был. И, конечно, на площадке он решил меня немножко так потроллить матом, за что получил в дыню, сразу же", - рассказал он, назвав алкоголь "актерской напастью".
При этом Огурцов выразил надежду, что авария с участием Ефремова станет уроком для многих его коллег.
Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль своего джипа, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем фургона курьер интернет-магазина Сергей Захаров от полученных травм умер в больнице.
Пресненский суд Москвы приговорил заслуженного артиста к восьми годам заключения с отбыванием срока в колонии общего режима. На этой неделе Мосгорсуд сократил Ефремову срок заключения до семи лет и шести месяцев.
Актер Михаил Ефремов - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
01:59
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ШоубизСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)РоссияМихаил Ефремов
 
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