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Бунт как образ жизни. Чем Таиланд отличается от Белоруссии или Киргизии
Революции — как и анализ таковых — отличаются унылой неизобретательностью просто потому, что вот уже которое столетие они все одинаковы. Что особенно видно,... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T08:00
2020-10-25T08:00
джошуа вонг
гонконг
белоруссия
норвегия
киргизия
сша
таиланд
авторы
мнение - авторы
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Революции — как и анализ таковых — отличаются унылой неизобретательностью просто потому, что вот уже которое столетие они все одинаковы. Что особенно видно, когда революции учиняют в трех странах одновременно: в данном случае в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Киргизии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Thailand/" target="_blank" data-auto="true">Таиланде</a>. А совсем недавно — в <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконге</a>, а до того… и далее по списку.И ведь такие вроде бы разные страны — но давайте посмотрим, как описывают суть происходящего в далеком буддийском королевстве местные СМИ и те, что из соседних стран.Итак, революционеры <a href="https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3106250/why-are-there-protests-thailand-and-what-will-happen-next" target="_blank" rel="nofollow noopener">требуют</a> отставки правительства и новой конституции: а чего же им еще требовать, причем повсюду? Вот, допустим, в Киргизии отставились чуть не все власти… В случае с Таиландом, правда, разговоры о конституции подразумевают смену статуса короля — в виде нескольких шагов к сильному ограничению власти последнего — вплоть до символического статуса. А это не пустяк.Впрочем, власти совершенно справедливо не принимают эти требования всерьез и на днях объявили в столице, <a href="http://ria.ru/location_Bangkok/" target="_blank" data-auto="true">Бангкоке</a>, чрезвычайное положение до 13 ноября. Что означает прежде всего запреты на мероприятия числом более чем в пять человек. Однако на следующий же день революционеры вывели на улицы 15 тысяч. Они вообще устраивают многотысячные демонстрации с июля каждые выходные, а то и чаще, — и, нет, речь не о <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, а о Бангкоке. И мирно захватывают правительственные здания — в Бангкоке, как в Минске или <a href="http://ria.ru/location_Bishkek/" target="_blank" data-auto="true">Бишкеке</a>. А власти так же предсказуемо используют водометы и все прочее, приличествующее случаю.Речь во всех революциях неизменно об одном большом, столичном городе — в провинции много людей никто собирать и не пытается. И конечно же, все протестующие до сорока лет, а в основном старшеклассники и студенты.Как воспринимают происходящее жители Таиланда с либерального фланга? Вы бы без труда написали за них стандартные комментарии, ни разу не бывав в Таиланде. А именно, следует <a href="https://www.nationthailand.com/opinion/30396404?utm_source=homepage&amp;utm_medium=internal_referral" target="_blank" rel="nofollow noopener">строго осудить</a> использование властями насилия в отношении невооруженных студентов; упомянуть о "международном сообществе", которому все происходящее неприятно; призвать правительство к компромиссам, в чисто тайском духе; и наконец, заявить что-то о <a href="https://www.nationthailand.com/premium/30392327?utm_source=homepage&amp;utm_medium=internal_referral" target="_blank" rel="nofollow noopener">столкновении старых и новых ценностей</a> в обществе, притом что старшее поколение обреченно тащит страну в прошлое, а юное поколение привержено уже новым ценностям.То, что революции — возрастное явление, не секрет. "Явления" вообще-то бывают у любого возраста, например — страсть к агрессивным спортивным машинам и молодым партнершам у успешных мужчин в возрасте за пятьдесят. В свою очередь, студенческий возраст склоняет к ненависти в отношении "системы", в которой тебя не ждали. И еще склоняет к боевым действиям против собственного общества. Почитайте, например, ранние рассказы бывшего социалиста-революционера Александра Грина, где он с большим знанием дела описывает, как подростки приходят в конспиративные эсеровские ячейки, желая взорвать очередного царского сатрапа (и случайных прохожих вокруг), принеся при этом в жертву свою молодую жизнь. А террористы постарше ругаются друг с другом, подозревают окружающих в предательстве и в целом мучаются убийственной бессмысленностью своей деятельности. Русская революция, 115 лет назад…Так что любая умная власть просто воспринимает эти возрастные особенности групп населения как данность и, повторим, даже не пытается выполнять требования, которые изначально невыполнимы. Но как насчет еще одного неизменного революционного сюжета — внешнего вмешательства?Оно было в Гонконге, в Белоруссии, но в Таиланде ощущается слабо — там мировая революционная периферия. Да, американские и прочие неправительственные фонды там тоже работают, но важнее то, что китайская политика, наоборот, состоит в том, чтобы поддержать местную власть. В том числе потому, что у <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> и Бангкока есть общие враги, и они в нынешних таиландских протестах неплохо засветились.Речь о союзе личностей типа чисто местных бьюти-блогеров (одна такая блогерша собирает деньги на защитные шлемы для бунтующих) с похожими персонажами с <a href="http://ria.ru/location_Taiwan/" target="_blank" data-auto="true">Тайваня</a> и из Гонконга. Называется это "альянсом молочного чая", существует скорее онлайн, чем живьем. Хотя не только: часть "чайников", то есть организация "Тайваньский альянс за таиландскую демократию", проводит собрания и сбор средств в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>. А кроме того, вся "чайная" команда обещает таиландским бунтовщикам предоставить платформы коммуникаций на случай, если (когда) власти отключат им соцсети: для этого физического общения не надо.Что касается Гонконга, то тут засветился видный тамошний революционер — <a href="http://ria.ru/person_Dzhoshua_Vong/" target="_blank" data-auto="true">Джошуа Вонг</a>. Кто-то недобрый может сказать, что этот вечный студент (точнее, студенческий лидер) провалил две революции — в 2014 году ("революция зонтиков") и в 2019-м. Но сам-то он, после долгих арестов и отсидок, должен что-то делать, а что он умеет? Вот он и устраивает одиночные пикеты в Гонконге в поддержку таиландских собратьев, но вдобавок активно помогает советами "чайному альянсу".Джошуа во многом типичный революционер. Начиная с психологической травмы (в детстве страдал дислексией) и заканчивая списком "регалий": включен в список самых влиятельных подростков 2014 года журналом "Тайм", назван "одним из величайших мировых лидеров" 2015-го по списку "Форчун" и, конечно же, номинирован (к счастью, безуспешно) на Нобелевскую премию мира в 2017-м. И вот теперь этот человек помогает соседям из Таиланда рушить их общество и утверждать идеи нового поколения на месте идей старого. Бунт как образ жизни, если не способ зарабатывать.В связи с чем возникает мысль: не надо именно западных фондов, чтобы уничтожать государства, и азиаты ломать умеют, да, по сути, любой может ломать — по надоевшим и примитивным рецептам. А вот чего в нашем мире не хватает, так это условно "восточных" фондов, которые распространяли бы такие же простые технологии по обузданию революций и номинировали уже совсем иных людей на какие угодно премии, включая Нобелевскую.
https://ria.ru/20201014/protest-1579848194.html
https://ria.ru/20201022/kirgiziya-1581074327.html
https://ria.ru/20201024/medvedev-1581300588.html
https://ria.ru/20201023/protesty-1581188334.html
https://ria.ru/20201023/belorussiya-1581045582.html
1
гонконг
белоруссия
норвегия
киргизия
сша
таиланд
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Дмитрий Косырев
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Дмитрий Косырев
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Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
джошуа вонг, гонконг, белоруссия, норвегия, киргизия, сша, таиланд, авторы, мнение - авторы, в мире

Бунт как образ жизни. Чем Таиланд отличается от Белоруссии или Киргизии

08:00 25.10.2020
 
© REUTERS / Jorge SilvaАкция протеста в Бангкоке
Акция протеста в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© REUTERS / Jorge Silva
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Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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Революции — как и анализ таковых — отличаются унылой неизобретательностью просто потому, что вот уже которое столетие они все одинаковы. Что особенно видно, когда революции учиняют в трех странах одновременно: в данном случае в Белоруссии, Киргизии и Таиланде. А совсем недавно — в Гонконге, а до того… и далее по списку.
И ведь такие вроде бы разные страны — но давайте посмотрим, как описывают суть происходящего в далеком буддийском королевстве местные СМИ и те, что из соседних стран.
Протесты в Таиланде. Демонстранты прорвались к Дому правительства в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 20:34
В Таиланде протестующие прорвались к Дому правительства
Итак, революционеры требуют отставки правительства и новой конституции: а чего же им еще требовать, причем повсюду? Вот, допустим, в Киргизии отставились чуть не все власти… В случае с Таиландом, правда, разговоры о конституции подразумевают смену статуса короля — в виде нескольких шагов к сильному ограничению власти последнего — вплоть до символического статуса. А это не пустяк.
Впрочем, власти совершенно справедливо не принимают эти требования всерьез и на днях объявили в столице, Бангкоке, чрезвычайное положение до 13 ноября. Что означает прежде всего запреты на мероприятия числом более чем в пять человек. Однако на следующий же день революционеры вывели на улицы 15 тысяч. Они вообще устраивают многотысячные демонстрации с июля каждые выходные, а то и чаще, — и, нет, речь не о Минске, а о Бангкоке. И мирно захватывают правительственные здания — в Бангкоке, как в Минске или Бишкеке. А власти так же предсказуемо используют водометы и все прочее, приличествующее случаю.
Сторонники премьер-министра Садыра Жапарова на митинге у гостиницы Иссык-Куль в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 19:22Протесты в Бишкеке
Путин назвал происходящее в Киргизии бедой
Речь во всех революциях неизменно об одном большом, столичном городе — в провинции много людей никто собирать и не пытается. И конечно же, все протестующие до сорока лет, а в основном старшеклассники и студенты.
Как воспринимают происходящее жители Таиланда с либерального фланга? Вы бы без труда написали за них стандартные комментарии, ни разу не бывав в Таиланде. А именно, следует строго осудить использование властями насилия в отношении невооруженных студентов; упомянуть о "международном сообществе", которому все происходящее неприятно; призвать правительство к компромиссам, в чисто тайском духе; и наконец, заявить что-то о столкновении старых и новых ценностей в обществе, притом что старшее поколение обреченно тащит страну в прошлое, а юное поколение привержено уже новым ценностям.
То, что революции — возрастное явление, не секрет. "Явления" вообще-то бывают у любого возраста, например — страсть к агрессивным спортивным машинам и молодым партнершам у успешных мужчин в возрасте за пятьдесят. В свою очередь, студенческий возраст склоняет к ненависти в отношении "системы", в которой тебя не ждали. И еще склоняет к боевым действиям против собственного общества. Почитайте, например, ранние рассказы бывшего социалиста-революционера Александра Грина, где он с большим знанием дела описывает, как подростки приходят в конспиративные эсеровские ячейки, желая взорвать очередного царского сатрапа (и случайных прохожих вокруг), принеся при этом в жертву свою молодую жизнь. А террористы постарше ругаются друг с другом, подозревают окружающих в предательстве и в целом мучаются убийственной бессмысленностью своей деятельности. Русская революция, 115 лет назад…
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит в режиме видеоконференции заседание Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 08:17
Медведев осудил попытки свержения властей под прикрытием "демократии"
Так что любая умная власть просто воспринимает эти возрастные особенности групп населения как данность и, повторим, даже не пытается выполнять требования, которые изначально невыполнимы. Но как насчет еще одного неизменного революционного сюжета — внешнего вмешательства?
Оно было в Гонконге, в Белоруссии, но в Таиланде ощущается слабо — там мировая революционная периферия. Да, американские и прочие неправительственные фонды там тоже работают, но важнее то, что китайская политика, наоборот, состоит в том, чтобы поддержать местную власть. В том числе потому, что у Пекина и Бангкока есть общие враги, и они в нынешних таиландских протестах неплохо засветились.
Речь о союзе личностей типа чисто местных бьюти-блогеров (одна такая блогерша собирает деньги на защитные шлемы для бунтующих) с похожими персонажами с Тайваня и из Гонконга. Называется это "альянсом молочного чая", существует скорее онлайн, чем живьем. Хотя не только: часть "чайников", то есть организация "Тайваньский альянс за таиландскую демократию", проводит собрания и сбор средств в США, Норвегии и Австралии. А кроме того, вся "чайная" команда обещает таиландским бунтовщикам предоставить платформы коммуникаций на случай, если (когда) власти отключат им соцсети: для этого физического общения не надо.
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23 октября, 14:13Протесты в Белоруссии
Политолог оценил потенциал протестов в Белоруссии
Что касается Гонконга, то тут засветился видный тамошний революционер — Джошуа Вонг. Кто-то недобрый может сказать, что этот вечный студент (точнее, студенческий лидер) провалил две революции — в 2014 году ("революция зонтиков") и в 2019-м. Но сам-то он, после долгих арестов и отсидок, должен что-то делать, а что он умеет? Вот он и устраивает одиночные пикеты в Гонконге в поддержку таиландских собратьев, но вдобавок активно помогает советами "чайному альянсу".
Джошуа во многом типичный революционер. Начиная с психологической травмы (в детстве страдал дислексией) и заканчивая списком "регалий": включен в список самых влиятельных подростков 2014 года журналом "Тайм", назван "одним из величайших мировых лидеров" 2015-го по списку "Форчун" и, конечно же, номинирован (к счастью, безуспешно) на Нобелевскую премию мира в 2017-м. И вот теперь этот человек помогает соседям из Таиланда рушить их общество и утверждать идеи нового поколения на месте идей старого. Бунт как образ жизни, если не способ зарабатывать.
В связи с чем возникает мысль: не надо именно западных фондов, чтобы уничтожать государства, и азиаты ломать умеют, да, по сути, любой может ломать — по надоевшим и примитивным рецептам. А вот чего в нашем мире не хватает, так это условно "восточных" фондов, которые распространяли бы такие же простые технологии по обузданию революций и номинировали уже совсем иных людей на какие угодно премии, включая Нобелевскую.
Акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 08:00
Белоруссия хоронит "цветную революцию"
 
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Джошуа ВонгГонконгБелоруссияНорвегияКиргизияСШАТаиландАвторыМнение - АвторыВ мире
 
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