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В Ростове-на-Дону пациент больницы выпал из окна
В Ростове-на-Дону пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:38
2020-10-25T18:18
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank">Ростове-на-Дону</a> пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с COVID-19.Он отметил, что временное медучреждение развернуто на базе Центральной городской больницы.Обстоятельства ЧП выясняют следователи, свое расследование проводит администрация больницы. В местном Telegram-канале ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, в 5:30 по московскому времени.
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ростов-на-дону
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ростов-на-дону, происшествия

В Ростове-на-Дону пациент больницы выпал из окна

17:38 25.10.2020 (обновлено: 18:18 25.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости. В Ростове-на-Дону пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с COVID-19.
Он отметил, что временное медучреждение развернуто на базе Центральной городской больницы.
Обстоятельства ЧП выясняют следователи, свое расследование проводит администрация больницы.
В местном Telegram-канале ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, в 5:30 по московскому времени.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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