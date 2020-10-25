https://ria.ru/20201025/bolnitsa-1581465853.html
В Ростове-на-Дону пациент больницы выпал из окна
В Ростове-на-Дону пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T17:38
2020-10-25T17:38
2020-10-25T18:18
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg
<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank">Ростове-на-Дону</a> пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с COVID-19.Он отметил, что временное медучреждение развернуто на базе Центральной городской больницы.Обстоятельства ЧП выясняют следователи, свое расследование проводит администрация больницы. В местном Telegram-канале ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, в 5:30 по московскому времени.
https://ria.ru/20200929/proverka-1577920405.html
3
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1400x0_80_0_0_b69a9951fc67b61fe8f4cffac7344cb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростов-на-дону, происшествия