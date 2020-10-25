https://ria.ru/20201025/bolnitsa-1581465853.html

В Ростове-на-Дону пациент больницы выпал из окна

В Ростове-на-Дону пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T17:38

2020-10-25T17:38

2020-10-25T18:18

ростов-на-дону

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_f8a0f6973143e614dd1693662fa87f02.jpg

<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank">Ростове-на-Дону</a> пациент выпал из окна госпиталя для больных коронавирусом. Об этом сообщил представитель регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации с COVID-19.Он отметил, что временное медучреждение развернуто на базе Центральной городской больницы.Обстоятельства ЧП выясняют следователи, свое расследование проводит администрация больницы. В местном Telegram-канале ранее сообщалось, что инцидент произошел в воскресенье, в 5:30 по московскому времени.

https://ria.ru/20200929/proverka-1577920405.html

3

ростов-на-дону

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростов-на-дону, происшествия