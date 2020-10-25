https://ria.ru/20201025/bank-1581451542.html

МВД Грузии установило личность напавшего на банк в Зугдиди

Министерство внутренних дел Грузии установило личность захватчика банка в городе Зугдиди, сказано в заявлении ведомства. РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T15:29

2020-10-25T15:29

2020-10-25T19:06

грузия

захват заложников в грузинском банке

зугдиди

мвд грузии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945312_0:15:1196:687_1400x0_80_0_0_9374e5bc976a5fe34e9d55157d3014b0.jpg

<strong>ТБИЛИСИ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> установило личность захватчика банка в городе <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, сказано в заявлении ведомства.Министерство не уточняет информацию, связанную с идентифицированным лицом. Вместе с этим ведомство призывает СМИ и всех представителей общественности в том случае, если из различных источников им стала известна личность преступника и его фотография, не распространять эти сведения, чтобы не помешать следствию."МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и разыскных мероприятий установило и идентифицировало личность захватчика", — сказано в заявлении, в котором также отмечено, что продолжается работа по установлению местонахождения преступника.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву, вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга Министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.

https://radiosputnik.ria.ru/20201022/saakashvili-1581002061.html

5

грузия

зугдиди

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

грузия, захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, в мире