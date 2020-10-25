https://ria.ru/20201025/bank-1581451542.html
МВД Грузии установило личность напавшего на банк в Зугдиди
Министерство внутренних дел Грузии установило личность захватчика банка в городе Зугдиди, сказано в заявлении ведомства. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:29
2020-10-25T15:29
2020-10-25T19:06
грузия
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
в мире
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<strong>ТБИЛИСИ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> установило личность захватчика банка в городе <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, сказано в заявлении ведомства.Министерство не уточняет информацию, связанную с идентифицированным лицом. Вместе с этим ведомство призывает СМИ и всех представителей общественности в том случае, если из различных источников им стала известна личность преступника и его фотография, не распространять эти сведения, чтобы не помешать следствию."МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и разыскных мероприятий установило и идентифицировало личность захватчика", — сказано в заявлении, в котором также отмечено, что продолжается работа по установлению местонахождения преступника.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву, вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга Министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/saakashvili-1581002061.html
5
грузия
зугдиди
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
грузия, захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, в мире
ТБИЛИСИ, 25 окт — РИА Новости.
Министерство внутренних дел Грузии
установило личность захватчика банка в городе Зугдиди
, сказано в заявлении ведомства.
Министерство не уточняет информацию, связанную с идентифицированным лицом. Вместе с этим ведомство призывает СМИ и всех представителей общественности в том случае, если из различных источников им стала известна личность преступника и его фотография, не распространять эти сведения, чтобы не помешать следствию.
"МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и разыскных мероприятий установило и идентифицировало личность захватчика", — сказано в заявлении, в котором также отмечено, что продолжается работа по установлению местонахождения преступника.
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву, вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга Министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.