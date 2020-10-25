Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201025/bank-1581451542.html
МВД Грузии установило личность напавшего на банк в Зугдиди
Министерство внутренних дел Грузии установило личность захватчика банка в городе Зугдиди, сказано в заявлении ведомства. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T15:29
2020-10-25T19:06
грузия
захват заложников в грузинском банке
зугдиди
мвд грузии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945312_0:15:1196:687_1400x0_80_0_0_9374e5bc976a5fe34e9d55157d3014b0.jpg
<strong>ТБИЛИСИ, 25 окт — РИА Новости.</strong> Министерство внутренних дел <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> установило личность захватчика банка в городе <a href="http://ria.ru/location_Zugdidi/" target="_blank" data-auto="true">Зугдиди</a>, сказано в заявлении ведомства.Министерство не уточняет информацию, связанную с идентифицированным лицом. Вместе с этим ведомство призывает СМИ и всех представителей общественности в том случае, если из различных источников им стала известна личность преступника и его фотография, не распространять эти сведения, чтобы не помешать следствию."МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и разыскных мероприятий установило и идентифицировало личность захватчика", — сказано в заявлении, в котором также отмечено, что продолжается работа по установлению местонахождения преступника.Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву, вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга Министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
https://radiosputnik.ria.ru/20201022/saakashvili-1581002061.html
5
грузия
зугдиди
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580945312_90:0:1006:687_1400x0_80_0_0_c37c42d3e7a3528efe91d26728924dbc.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
грузия, захват заложников в грузинском банке, зугдиди, мвд грузии, в мире

МВД Грузии установило личность напавшего на банк в Зугдиди

15:29 25.10.2020 (обновлено: 19:06 25.10.2020)
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкПолицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников
Полицейские автомобили возле отделения Банка Грузии в Зугдиди, где вооруженный мужчина захватил заложников - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 25 окт — РИА Новости. Министерство внутренних дел Грузии установило личность захватчика банка в городе Зугдиди, сказано в заявлении ведомства.
Министерство не уточняет информацию, связанную с идентифицированным лицом. Вместе с этим ведомство призывает СМИ и всех представителей общественности в том случае, если из различных источников им стала известна личность преступника и его фотография, не распространять эти сведения, чтобы не помешать следствию.
"МВД Грузии в результате проведенных комплексных следственно-оперативных и разыскных мероприятий установило и идентифицировало личность захватчика", — сказано в заявлении, в котором также отмечено, что продолжается работа по установлению местонахождения преступника.
Вооруженный автоматом и гранатой захватчик в среду ворвался в здание филиала Банка Грузии в Зугдиди и захватил заложников, он требовал 500 тысяч долларов. Спецоперация длилась в течение всего дня. Позже МВД сообщило, что освобождены 43 заложника, которых захватчик поэтапно выпустил в обмен на чиновника МВД Автандила Галдаву, вместе с ним и еще тремя заложниками покинул здание банка на полицейском автомобиле. Под утро четверга Министерство внутренних дел сообщило, что заложники, вместе с которыми захватчик покинул здание, освобождены, преступник скрылся и ведутся его поиски.
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 14:25
"Что это было?" Саакашвили раскритиковал власти из-за инцидента в Зугдиди
 
Обсудить5
ГрузияЗахват заложников в грузинском банкеЗугдидиМВД ГрузииВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46Ресторанам, кафе и барам в Петербурге запретили работать ночью
00:18В Новосибирске показали редких обезьян, которые поют
00:09Названы регионы с самым высоким уровнем безработицы
23:18Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
23:17Пашинян обвинил Турцию в продолжении геноцидной политики
23:13На акции протеста в Минске пострадали два сотрудника МВД Белоруссии
23:08Безбилетные пассажиры танкера в Ла-Манше угрожали экипажу
23:03В Москве за сутки умерли 62 пациента с коронавирусом
22:48Пушков оценил обещание Трампа с легкостью разрешить конфликт в Карабахе
22:43Рогозин назвал новую лунную гонку бессмысленной
22:43Появились данные экзитпола по всеукраинскому опросу
22:42Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии
22:39Глава "Слуги народа" не считает местные выборы провалом для партии
22:35Пашинян высказался о размещении российских миротворцев в Карабахе
22:27"Союз-2" со спутником "Глонасс-К" стартовал с Плесецка
22:23Экзитпол: легализацию медицинского каннабиса поддержали 70% украинцев
22:22Экзитпол: Будапештский меморандум поддержали 78 процентов украинцев
22:14Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
22:09Алиев заявил о взятии под контроль города Губадлы в Карабахе
21:58В Минске на акциях протеста задержали порядка 120 человек
Лента новостейМолния