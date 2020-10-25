https://ria.ru/20201025/asmus-1581407701.html
"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну
Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в Instagram-stories. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:31
2020-10-25T02:31
2020-10-25T02:31
шоубиз
россия
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
германия
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank">Instagram-stories</a>."У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с ее стороны живут в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Фамилия Асмус — мамы, которая всю жизнь носила только ее. "Википедия" нагло врет", - написала актриса в ответ на вопрос подписчика о своей фамилии.По словам Асмус, она взяла фамилию матери 15 лет назад.При этом в "Википедии" указано, что актриса родилась в семье Игоря и Рады Мясниковых. В июне Асмус объявила о разводе с <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a>. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор не знает о решении родителей завершить отношения.
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1581011785.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь), германия