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Шоубиз
https://ria.ru/20201025/asmus-1581407701.html
"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну
Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в Instagram-stories. РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T02:31
2020-10-25T02:31
шоубиз
россия
кристина асмус
гарик харламов (игорь)
германия
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<strong>МОСКВА, 25 окт – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристина Асмус</a> объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в <a href="https://www.instagram.com/asmuskristina/" target="_blank">Instagram-stories</a>."У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с ее стороны живут в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>. Фамилия Асмус — мамы, которая всю жизнь носила только ее. "Википедия" нагло врет", - написала актриса в ответ на вопрос подписчика о своей фамилии.По словам Асмус, она взяла фамилию матери 15 лет назад.При этом в "Википедии" указано, что актриса родилась в семье Игоря и Рады Мясниковых. В июне Асмус объявила о разводе с <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гариком Харламовым</a>. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор не знает о решении родителей завершить отношения.
https://ria.ru/20201022/kharlamov-1581011785.html
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россия
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россия, кристина асмус, гарик харламов (игорь), германия

"Википедия врет": Асмус раскрыла семейную тайну

02:31 25.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Кристина Асмус
Актриса Кристина Асмус - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Актриса Кристина Асмус объяснила происхождение своей фамилии, соответствующий пост она разместила в Instagram-stories.
"У меня немецкие корни по маминой линии. Все родственники с ее стороны живут в Германии. Фамилия Асмус — мамы, которая всю жизнь носила только ее. "Википедия" нагло врет", - написала актриса в ответ на вопрос подписчика о своей фамилии.
По словам Асмус, она взяла фамилию матери 15 лет назад.
При этом в "Википедии" указано, что актриса родилась в семье Игоря и Рады Мясниковых.
В июне Асмус объявила о разводе с Гариком Харламовым. У супругов есть шестилетняя дочь. По словам Харламова, она до сих пор не знает о решении родителей завершить отношения.
Кадр YouTube-шоу Без души - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 15:11Шоубиз
Харламов назвал причину развода с Асмус
 
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ШоубизРоссияКристина АсмусГарик Харламов (Игорь)Германия
 
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