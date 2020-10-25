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В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
Афганские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление... РИА Новости, 25.10.2020
2020-10-25T01:32
2020-10-25T01:32
фбр
аль-каида
афганистан
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Афганские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Al_Kaida/" target="_blank" data-auto="true">Аль-Каида</a>"*, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank">TOLO News</a> со ссылкой на заявление национального директората безопасности <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> (NDS)."NDS... сообщает, что главарь "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри был ликвидирован в ходе операции сил Афганистана в районе Андар в провинции Газни", - сообщает телеканал.Как отмечает агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>, аль-Масри фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. <em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>
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фбр, аль-каида, афганистан, сша, в мире

В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*

01:32 25.10.2020
 
© AP Photo / Rahmat GulВоеннослужащие афганской национальной армии
Военнослужащие афганской национальной армии - РИА Новости, 1920, 25.10.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Афганские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление национального директората безопасности Афганистана (NDS).
"NDS... сообщает, что главарь "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри был ликвидирован в ходе операции сил Афганистана в районе Андар в провинции Газни", - сообщает телеканал.
Как отмечает агентство Рейтер, аль-Масри фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов ФБР США.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники сил безопасности Мали - РИА Новости, 1920, 05.06.2020
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ФБРАль-КаидаАфганистанСШАВ мире
 
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