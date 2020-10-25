https://ria.ru/20201025/al-kaida-1581405641.html

В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*

Афганские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "Аль-Каида"*, сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на заявление... РИА Новости, 25.10.2020

2020-10-25T01:32

2020-10-25T01:32

2020-10-25T01:32

фбр

аль-каида

афганистан

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в мире

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<strong>МОСКВА, 25 окт - РИА Новости.</strong> Афганские силы безопасности ликвидировали одного из лидеров террористической группировки "<a href="http://ria.ru/organization_Al_Kaida/" target="_blank" data-auto="true">Аль-Каида</a>"*, сообщает телеканал <a href="https://tolonews.com/" target="_blank">TOLO News</a> со ссылкой на заявление национального директората безопасности <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистана</a> (NDS)."NDS... сообщает, что главарь "Аль-Каиды" Абу Мухсина аль-Масри был ликвидирован в ходе операции сил Афганистана в районе Андар в провинции Газни", - сообщает телеканал.Как отмечает агентство <a href="https://www.reuters.com/" target="_blank">Рейтер</a>, аль-Масри фигурировал в списке самых разыскиваемых террористов <a href="http://ria.ru/organization_FBR/" target="_blank" data-auto="true">ФБР</a> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. <em>*Террористическая организация, запрещенная в России.</em>

https://ria.ru/20200605/1572549302.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, аль-каида, афганистан, сша, в мире