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Медведев заявил об опасности тотального запугивания в СМИ
Тотальное запугивание, искусственное создание образа врага, нагнетание истерии в СМИ опасно, этому должна противостоять в том числе ООН, заявил зампредседателя... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:17
2020-10-24T08:17
дмитрий медведев
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Тотальное запугивание, искусственное создание образа врага, нагнетание истерии в СМИ опасно, этому должна противостоять в том числе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа – чрезвычайно опасное явление, которому должны противостоять в том числе структуры ООН", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>.Он отметил, что сотни лет народы наших стран жили в страхе перед неизбежной угрозой войны."Но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир. На место страху должна, наконец, прийти надежда", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20190921/1558953203.html
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дмитрий медведев, оон, в мире

Медведев заявил об опасности тотального запугивания в СМИ

08:17 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Тотальное запугивание, искусственное создание образа врага, нагнетание истерии в СМИ опасно, этому должна противостоять в том числе ООН, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа – чрезвычайно опасное явление, которому должны противостоять в том числе структуры ООН", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте RT.
Он отметил, что сотни лет народы наших стран жили в страхе перед неизбежной угрозой войны.
"Но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир. На место страху должна, наконец, прийти надежда", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Максим Буякевич во время расширенного заседания Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ в ММПЦ МИА Россия сегодня. 24 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 21.09.2019
21 сентября 2019, 09:08
МИД: западные партнеры идут по пути введения цензуры на деятельность СМИ
 
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Дмитрий МедведевООНВ мире
 
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