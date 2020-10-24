https://ria.ru/20201024/zapugivanie-1581300474.html
Медведев заявил об опасности тотального запугивания в СМИ
Тотальное запугивание, искусственное создание образа врага, нагнетание истерии в СМИ опасно, этому должна противостоять в том числе ООН, заявил зампредседателя... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:17
2020-10-24T08:17
2020-10-24T08:17
дмитрий медведев
оон
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Тотальное запугивание, искусственное создание образа врага, нагнетание истерии в СМИ опасно, этому должна противостоять в том числе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Тотальное запугивание, искусственное создание образа неприятеля, нагнетание истерии в СМИ и социальных медиа – чрезвычайно опасное явление, которому должны противостоять в том числе структуры ООН", - написал Медведев в статье, посвященной 75-летию ООН, которая опубликована на сайте <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>.Он отметил, что сотни лет народы наших стран жили в страхе перед неизбежной угрозой войны."Но на страхе и недоверии нельзя построить стабильный мир. На место страху должна, наконец, прийти надежда", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
https://ria.ru/20190921/1558953203.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, оон, в мире