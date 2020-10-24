https://ria.ru/20201024/zakonoproekt-1581326188.html

КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T12:43

2020-10-24T12:43

2020-10-24T12:43

кпрф

госдума рф

геннадий зюганов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577194490_0:319:3074:2048_1400x0_80_0_0_d8b4f86df1a251fc85c241dabceaaaf1.jpg

<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны.Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч участников.В ходе пленума было отмечено, что на сегодняшний день в России 11 миллионов детей войны, в 34 регионах приняты законы о детях войны, еще в 34 регионах приняты определенные меры социальной поддержки."Я хочу обратиться к руководителям всех фракций. Я в свое время на Госсовете обратился к губернаторам и сказал, что невозможно смотреть в глаза детям войны, которые влачат нищенское существование… К сожалению, не все поддержали. Я настаиваю на том, чтобы наша фракция внесла в девятый раз в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> (законопроект о льготах детям войны), у нас есть эти деньги. Надо принимать решение не откладывая, тем более на фоне всех проблем и кризиса. Давайте еще раз вынесем этот вопрос и настоим на его принятии", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>.

https://ria.ru/20201021/zakonoproekt-1580801742.html

3

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, общество