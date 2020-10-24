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КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T12:43
2020-10-24T12:43
кпрф
госдума рф
геннадий зюганов
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Лидер КПРФ <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Зюганов</a> поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны.Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч участников.В ходе пленума было отмечено, что на сегодняшний день в России 11 миллионов детей войны, в 34 регионах приняты законы о детях войны, еще в 34 регионах приняты определенные меры социальной поддержки."Я хочу обратиться к руководителям всех фракций. Я в свое время на Госсовете обратился к губернаторам и сказал, что невозможно смотреть в глаза детям войны, которые влачат нищенское существование… К сожалению, не все поддержали. Я настаиваю на том, чтобы наша фракция внесла в девятый раз в <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдуму</a> (законопроект о льготах детям войны), у нас есть эти деньги. Надо принимать решение не откладывая, тем более на фоне всех проблем и кризиса. Давайте еще раз вынесем этот вопрос и настоим на его принятии", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК <a href="http://ria.ru/organization_KPRF/" target="_blank" data-auto="true">КПРФ</a>.
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кпрф, госдума рф, геннадий зюганов, общество

КПРФ в девятый раз внесет в Госдуму проект о льготах детям войны

12:43 24.10.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поручил фракции в девятый раз внести в Государственную думу законопроект о льготах для детей войны.
Одиннадцатый пленум Центрального комитета КПРФ проходит 24 октября в режиме онлайн. В мероприятии участвуют более 4 тысяч участников.
В ходе пленума было отмечено, что на сегодняшний день в России 11 миллионов детей войны, в 34 регионах приняты законы о детях войны, еще в 34 регионах приняты определенные меры социальной поддержки.
"Я хочу обратиться к руководителям всех фракций. Я в свое время на Госсовете обратился к губернаторам и сказал, что невозможно смотреть в глаза детям войны, которые влачат нищенское существование… К сожалению, не все поддержали. Я настаиваю на том, чтобы наша фракция внесла в девятый раз в Госдуму (законопроект о льготах детям войны), у нас есть эти деньги. Надо принимать решение не откладывая, тем более на фоне всех проблем и кризиса. Давайте еще раз вынесем этот вопрос и настоим на его принятии", - сказал Зюганов в ходе пленума ЦК КПРФ.
Заседание Конституционного суда РФ - РИА Новости, 1920, 21.10.2020
21 октября, 12:39
Фракция КПРФ в Госдуме выступила против принятия закона о КС
 
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КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановОбщество
 
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