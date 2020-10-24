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Девять человек погибли при двойном взрыве в Афганистане
Девять мирных жителей погибли, два полицейских получили ранения в результате двойного взрыва в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1TV News со РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T10:02
2020-10-24T10:20
афганистан
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Девять мирных жителей погибли, два полицейских получили ранения в результате двойного взрыва в афганской провинции <u><a href="http://ria.ru/location_Ghazni_Province/">Газни</a></u>, сообщает местный телеканал <u><a href="https://1tvnews.af/">1TV News</a></u> со ссылкой на полицию.Представитель полиции провинции Ахмад Хан Сират сообщил СМИ, что взрывы произошли в городе Газни. Сначала на придорожной мине в районе Котал-и-Равзай (Kotal-e Rawzai) подорвался фургон, в результате чего погибли мирные жители, в том числе три женщины.Затем, когда к месту происшествия подъезжали полицейские, которые хотели переместить тела погибших, детонировала другая мина.
https://ria.ru/20201008/afganistan-1578909909.html
афганистан
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афганистан, в мире

Девять человек погибли при двойном взрыве в Афганистане

10:02 24.10.2020 (обновлено: 10:20 24.10.2020)
 
© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле
Скорая помощь на месте взрыва у американского университета в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Девять мирных жителей погибли, два полицейских получили ранения в результате двойного взрыва в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1TV News со ссылкой на полицию.
Представитель полиции провинции Ахмад Хан Сират сообщил СМИ, что взрывы произошли в городе Газни. Сначала на придорожной мине в районе Котал-и-Равзай (Kotal-e Rawzai) подорвался фургон, в результате чего погибли мирные жители, в том числе три женщины.
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