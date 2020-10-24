https://ria.ru/20201024/vzryv-1581310572.html

Девять человек погибли при двойном взрыве в Афганистане

Девять мирных жителей погибли, два полицейских получили ранения в результате двойного взрыва в афганской провинции Газни, сообщает местный телеканал 1TV News со РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:02

2020-10-24T10:02

2020-10-24T10:20

афганистан

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/147521/99/1475219974_0:150:2880:1770_1400x0_80_0_0_a71062c039e688daadf11c759384e782.jpg

<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Девять мирных жителей погибли, два полицейских получили ранения в результате двойного взрыва в афганской провинции <u><a href="http://ria.ru/location_Ghazni_Province/">Газни</a></u>, сообщает местный телеканал <u><a href="https://1tvnews.af/">1TV News</a></u> со ссылкой на полицию.Представитель полиции провинции Ахмад Хан Сират сообщил СМИ, что взрывы произошли в городе Газни. Сначала на придорожной мине в районе Котал-и-Равзай (Kotal-e Rawzai) подорвался фургон, в результате чего погибли мирные жители, в том числе три женщины.Затем, когда к месту происшествия подъезжали полицейские, которые хотели переместить тела погибших, детонировала другая мина.

https://ria.ru/20201008/afganistan-1578909909.html

афганистан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, в мире