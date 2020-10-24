Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201024/vypusknoy-1581213304.html
Опубликован первый трейлер "Выпускного" с Мерил Стрип и Николь Кидман
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер музыкальной комедии Райана Мерфи "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T00:40
2020-10-24T00:40
культура
фильмы 2020
кино и сериалы
новости культуры
netflix
мерил стрип
николь кидман
индиана
вашингтон (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581213804_325:0:1696:771_1400x0_80_0_0_b2e367fbc0510a7d3380fd0d50a6421a.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер музыкальной комедии Райана Мерфи "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман.Группа бродвейских актеров, в числе которых героини Стрип и Кидман, отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке пойти на выпускной бал со своей подругой. Девушке запрещают это сделать. В комедии также снялись: Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие. Фильм станет киноадаптацией одноименного бродвейскоо мюзикла, который играли с ноября 2018 по август 2019 года. В прошлом году постановка <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/the-prom-trailer-netflix-ryan-murphy-musical-nicole-kidman-meryl-streep-1234586151/" target="_blank">была номинирована</a> на шесть премий "Тони", в том числе как "Лучший мюзикл", но ни одну из наград так и не получила. Премьера "Выпускного" состоится на Netflix 11 декабря.
https://ria.ru/20201016/netflix-1579935966.html
индиана
вашингтон (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581213804_510:0:1618:831_1400x0_80_0_0_81e7feddb5607d9affb2091672a9cceb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
фильмы 2020, кино и сериалы, новости культуры, netflix, мерил стрип, николь кидман, индиана, вашингтон (город)

Опубликован первый трейлер "Выпускного" с Мерил Стрип и Николь Кидман

00:40 24.10.2020
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер музыкальной комедии Райана Мерфи "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман.
Группа бродвейских актеров, в числе которых героини Стрип и Кидман, отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке пойти на выпускной бал со своей подругой. Девушке запрещают это сделать.
В комедии также снялись: Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие.
Фильм станет киноадаптацией одноименного бродвейскоо мюзикла, который играли с ноября 2018 по август 2019 года. В прошлом году постановка была номинирована на шесть премий "Тони", в том числе как "Лучший мюзикл", но ни одну из наград так и не получила.
Премьера "Выпускного" состоится на Netflix 11 декабря.
Кадр из трейлера фильма Деревенская элегия - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 06:10Культура
После трейлера зрители назвали "Деревенскую элегию" достойной "Оскара"
 
Культурафильмы 2020Кино и сериалыНовости культурыNetflixМерил СтрипНиколь КидманИндианаВашингтон (город)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Власти Москвы опровергли сообщения о брошенной врачами у дома пенсионерке
01:17Рэпер Баста сообщил о трагедии в семье
01:05Школьник стал сиротой после смерти от коронавируса родителей-медиков
00:36Глава МИД Армении: вопрос о размещении миротворцев в Карабахе обсуждается
00:29Глава МИД Армении назвал число беженцев из-за ситуации в Карабахе
00:06Глава МИД Армении назвал переговоры в Вашингтоне продуктивными
23:44Спасатели ищут пропавшую на северном склоне Эльбруса альпинистку
23:39WP: болезнь добровольца не связана с испытанием вакцины Johnson&Johnson
23:35Мэр Нью-Йорка предрек резиденции Трампа участь города-призрака
23:13Влиятельный американский конгрессмен выступил за признание Карабаха
23:02В Москве за сутки умерли 63 пациента с коронавирусом
22:56Глава Минпросвещения ответил на вопрос о переносе ЕГЭ и ОГЭ
22:49В Киеве призвали белорусскую оппозицию определиться с позицией по Крыму
22:48WSJ: власти США разрешили AstraZeneca возобновить испытания вакцины
22:42Находящийся в СИЗО Ефремов отказался выходить к правозащитникам
22:40Московские храмы перевели 30 процентов сотрудников на удаленку
22:40Власти Москвы рассказали о случаях выявления COVID-19 только при вскрытии
22:38Баку опроверг данные о полетах своих беспилотников над Арменией
22:32В Саратовской области завели дело из-за фото на памятнике братской могилы
22:25Рубль обновил месячные максимумы
Лента новостейМолния