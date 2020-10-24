https://ria.ru/20201024/vypusknoy-1581213304.html

Опубликован первый трейлер "Выпускного" с Мерил Стрип и Николь Кидман

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер музыкальной комедии Райана Мерфи "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман. РИА Новости, 24.10.2020

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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости</strong>. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликовали трейлер музыкальной комедии Райана Мерфи "Выпускной" с Мерил Стрип и Николь Кидман.Группа бродвейских актеров, в числе которых героини Стрип и Кидман, отправляются в патриархальный городок в Индиане, чтобы помочь старшекласснице-лесбиянке пойти на выпускной бал со своей подругой. Девушке запрещают это сделать. В комедии также снялись: Джеймс Корден, Эндрю Рэннеллс, Джо Эллен Пеллман, Ариана Дебос, Керри Вашингтон и другие. Фильм станет киноадаптацией одноименного бродвейскоо мюзикла, который играли с ноября 2018 по август 2019 года. В прошлом году постановка <a href="https://www.indiewire.com/2020/10/the-prom-trailer-netflix-ryan-murphy-musical-nicole-kidman-meryl-streep-1234586151/" target="_blank">была номинирована</a> на шесть премий "Тони", в том числе как "Лучший мюзикл", но ни одну из наград так и не получила. Премьера "Выпускного" состоится на Netflix 11 декабря.

https://ria.ru/20201016/netflix-1579935966.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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