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Павел Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тысяч рублей в месяц
Юморист Павел Воля высмеял слова своей жены Ляйсан Утяшевой о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T11:17
2020-10-24T11:28
шоу-бизнес
павел воля
ляйсан утяшева
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="https://ria.ru/person_Pavel_Volja/" target="_blank">Павел Воля </a>высмеял слова своей жены <a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank" data-auto="true">Ляйсан Утяшевой</a> о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц.В начале своего <a href="https://www.instagram.com/p/CGqCGbFIzhY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">скетча</a> про женские и мужские траты он отметил, что хочет начать с "новости, которая его касается непосредственно", и процитировал заявление супруги. "Я могу прожить на 50 тысяч в месяц"... Скажи, а чего я пыжусь-то так?" — поиронизировал юморист.При этом он сразу добавил, что Утяшева знает, о чем говорит, поскольку раньше она жила в маленькой квартире с матерью на очень скромный доход.
https://rsport.ria.ru/20200911/utyasheva-1577098175.html
Бедолага, как же это он пыжится, по сравнению с ним шахтёры просто отдыхают по программе " Всё включено "
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самое смешное что на за что...пользы обществу - ноль
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РИА Новости
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шоу-бизнес, павел воля, ляйсан утяшева, общество

Павел Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тысяч рублей в месяц

11:17 24.10.2020 (обновлено: 11:28 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой на маскарадном балу "Bosco Бал 2017" в Большом театре
Телеведущий Павел Воля с супругой Ляйсан Утяшевой на маскарадном балу Bosco Бал 2017 в Большом театре - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Юморист Павел Воля высмеял слова своей жены Ляйсан Утяшевой о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц.
В начале своего скетча про женские и мужские траты он отметил, что хочет начать с "новости, которая его касается непосредственно", и процитировал заявление супруги.
"Я могу прожить на 50 тысяч в месяц"... Скажи, а чего я пыжусь-то так?" — поиронизировал юморист.
При этом он сразу добавил, что Утяшева знает, о чем говорит, поскольку раньше она жила в маленькой квартире с матерью на очень скромный доход.
Спортсменка, телеведущая Ляйсан Утяшева на приёме по случаю запуска вещания телеканала Матч ТВ - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
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Шоу-бизнесПавел ВоляЛяйсан УтяшеваОбщество
 
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