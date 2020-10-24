https://ria.ru/20201024/volya-1581317840.html

Павел Воля высмеял слова Утяшевой про траты в 50 тысяч рублей в месяц

Юморист Павел Воля высмеял слова своей жены Ляйсан Утяшевой о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T11:17

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шоу-бизнес

павел воля

ляйсан утяшева

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Юморист <a href="https://ria.ru/person_Pavel_Volja/" target="_blank">Павел Воля </a>высмеял слова своей жены <a href="http://ria.ru/person_Ljajjsan_Utjasheva/" target="_blank" data-auto="true">Ляйсан Утяшевой</a> о том, что в случае безденежья она смогла бы прожить на 50 тысяч рублей в месяц.В начале своего <a href="https://www.instagram.com/p/CGqCGbFIzhY/" target="_blank" rel="nofollow noopener">скетча</a> про женские и мужские траты он отметил, что хочет начать с "новости, которая его касается непосредственно", и процитировал заявление супруги. "Я могу прожить на 50 тысяч в месяц"... Скажи, а чего я пыжусь-то так?" — поиронизировал юморист.При этом он сразу добавил, что Утяшева знает, о чем говорит, поскольку раньше она жила в маленькой квартире с матерью на очень скромный доход.

https://rsport.ria.ru/20200911/utyasheva-1577098175.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, павел воля, ляйсан утяшева, общество