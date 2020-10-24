Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/volkhov-1581329292.html
Дизель-электрическую подводную лодку "Волхов" передали ВМФ
Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в субботу передали ВМФ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:12
2020-10-24T13:12
тихоокеанский флот вмф россии
адмиралтейские верфи
вмф рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695879_0:77:1500:921_1400x0_80_0_0_d379c37dd2d2bfe3842cb0d3d54356e4.jpg
<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в субботу передали ВМФ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Admiraltejjskie_verfi/" target="_blank" data-auto="true">Адмиралтейских верфей</a>."Сегодня подводная лодка "Волхов" передана в состав <a href="https://ria.ru/tag_VMFRF" target="_blank">Военно-Морского флота России</a>", - сообщили в пресс-службе.Подводная лодка "Волхов" - вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России. Подводная лодка была заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка для <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a> – "Петропавловск-Камчатский" - передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подводные лодки - "Магадан" и "Уфа".Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">комплекс "Калибр"</a>. Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> название "черная дыра".Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html
https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html
Отлично!
12
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574695879_86:0:1415:997_1400x0_80_0_0_310f4aee0e0a755814ace0ff0184406b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
тихоокеанский флот вмф россии, адмиралтейские верфи, вмф рф, безопасность

Дизель-электрическую подводную лодку "Волхов" передали ВМФ

13:12 24.10.2020
 
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов"
Большая дизель-электрическая подводная лодка Волхов - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в субботу передали ВМФ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей.
"Сегодня подводная лодка "Волхов" передана в состав Военно-Морского флота России", - сообщили в пресс-службе.
Подводная лодка "Волхов" - вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России. Подводная лодка была заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка для ТОФ – "Петропавловск-Камчатский" - передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подводные лодки - "Магадан" и "Уфа".
Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.
Наземный истребитель F-35A Lightning II, AF-4 во время испытаний, проведимых группой F-35 Integrated Test Force на базе ВВС Эдвардс, Кали - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 11:56
В США назвали F-35 главным оружием НАТО против России
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
Ходовые испытания фрегата Маршал Шапошников - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 19:43
NI рассказал о "вооруженном до зубов" российском корабле
 
Обсудить1
Тихоокеанский флот ВМФ РоссииАдмиралтейские верфиВМФ РФБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Лента новостейМолния