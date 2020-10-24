https://ria.ru/20201024/volkhov-1581329292.html

Дизель-электрическую подводную лодку "Волхов" передали ВМФ

Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в субботу передали ВМФ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:12

2020-10-24T13:12

2020-10-24T13:12

тихоокеанский флот вмф россии

адмиралтейские верфи

вмф рф

безопасность

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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в субботу передали ВМФ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Admiraltejjskie_verfi/" target="_blank" data-auto="true">Адмиралтейских верфей</a>."Сегодня подводная лодка "Волхов" передана в состав <a href="https://ria.ru/tag_VMFRF" target="_blank">Военно-Морского флота России</a>", - сообщили в пресс-службе.Подводная лодка "Волхов" - вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России. Подводная лодка была заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка для <a href="http://ria.ru/organization_Tikhookeanskijj_flot_VMF_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ТОФ</a> – "Петропавловск-Камчатский" - передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подводные лодки - "Магадан" и "Уфа".Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный <a href="http://ria.ru/product_Kalibr/" target="_blank" data-auto="true">комплекс "Калибр"</a>. Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в <a href="http://ria.ru/organization_NATO/" target="_blank" data-auto="true">НАТО</a> название "черная дыра".Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.

https://ria.ru/20201024/oruzhie-1581321246.html

https://ria.ru/20201023/fregat-1581268272.html

Арсений Новиков Отлично! 12

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихоокеанский флот вмф россии, адмиралтейские верфи, вмф рф, безопасность