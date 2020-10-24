Дизель-электрическую подводную лодку "Волхов" передали ВМФ
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"Большая дизель-электрическая подводная лодка "Волхов"
© Фото : АО "Адмиралтейские верфи"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Дизель-электрическую подводную лодку проекта 636.3 "Волхов" в субботу передали ВМФ РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Адмиралтейских верфей.
"Сегодня подводная лодка "Волхов" передана в состав Военно-Морского флота России", - сообщили в пресс-службе.
Подводная лодка "Волхов" - вторая в серии из шести кораблей, строящейся АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота России. Подводная лодка была заложена в июле 2017 и спущена на воду в декабре 2019 года. Первая подводная лодка для ТОФ – "Петропавловск-Камчатский" - передана ВМФ РФ в ноябре 2019 года. В конце 2019 года были заложены третья и четвертая аналогичные подводные лодки - "Магадан" и "Уфа".
Контракт на строительство серии из шести подводных лодок проекта 636.3 для Тихоокеанского флота был подписан Минобороны и "Адмиралтейскими верфями" в сентябре 2016 года.
Подлодки этого проекта относятся к третьему поколению, имеют водоизмещение 3,95 тысячи тонн, скорость подводного хода - 20 узлов, глубину погружения - 300 метров, экипаж - 52 человека. Они оснащены новейшим инерциальным навигационным комплексом, современной автоматизированной информационно-управляющей системой, высокоточным ракетным оружием, мощным торпедным вооружением. На вооружении подлодок находятся торпеды калибра 533 миллиметра (шесть аппаратов), мины, ударный ракетный комплекс "Калибр". Они могут обнаружить цель на дистанции, в три-четыре раза превышающей ту, на которой их может обнаружить противник. За скрытность эти подлодки получили в НАТО название "черная дыра".
Шесть подводных лодок этого проекта уже построены для Черноморского флота на "Адмиралтейских верфях" с августа 2010 по ноябрь 2016 года.
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