https://ria.ru/20201024/utechka-1581337423.html

Экипаж МКС доложил, что утечка воздуха со станции продолжается

Утечка воздуха на Международной космической станции продолжается, несмотря на заклейку трещины в российском модуле "Звезда" термостойким скотчем. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:51

2020-10-24T14:51

2020-10-24T14:51

кэтлин рубинс

сергей рыжиков

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

наса

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Утечка воздуха на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> продолжается, несмотря на заклейку трещины в российском модуле "Звезда" термостойким скотчем.Как следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА, в ночь на субботу люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", из которой вытекает воздух, был закрыт для контроля давления. Утром в субботу космонавт Сергей Рыжиков доложил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что за 13 часов давление в отсеке упало с 732 до 685 миллиметров ртутного столба. Таким образом, скорость утечки составляет около 4 миллиметров в час.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину, длина которой составляет до 4 сантиметров. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем).В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a> Кэтлин Рубинс.

https://ria.ru/20201022/mks-1580944079.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кэтлин рубинс, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса