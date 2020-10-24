Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/urfu-1581277436.html
Уральский университет отметил вековой юбилей
В Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня основания вуза. Министр науки и... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:00
2020-10-24T09:47
валерий фальков
навигатор абитуриента
виктор кокшаров
уральский федеральный университет
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581276830_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a0023b1a5af93076209db558760c33af.jpg
<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. </strong>В Уральском федеральном университете (<a href="https://na.ria.ru/20200625/1573372861.html" target="_blank">УрФУ</a>) в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня основания вуза. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поздравляя университет с вековым юбилеем, подчеркнул особую роль УрФУ в развитии высшего образования в стране.По его оценкам, университет остается очень динамичным. "Коллектив всегда готов идти на обоснованный разумный риск и всегда откликается на инициативы министерства", – отметил Валерий Фальков, добавив, что вуз участвует во всех значимых программах – от программы повышения конкурентоспособности до программы создания инжиниринговых центров.По мнению министра, у вуза большое будущее: "будучи федеральным игроком, университет остается ключевым элементом в развитии экономики Уральского региона".В свою очередь, ректор УрФУ Виктор Кокшаров назвал 100-летний юбилей университета знаковым праздником. "За прошедший век университет добился значительных успехов, прежде всего, благодаря своим студентам, преподавателям, партнерам и выпускникам", – сказал он, добавив, что Уральский федеральный университет является сегодня ведущим вузом России, активно продвигается в мировых рейтингах.Приоритетами УрФУ ректор назвал "внутренние изменения, повышение доли и авторитета науки и инноваций, разработка и внедрение новых востребованных на рынке образовательных программ".Основные события к 100-летию Уральского федерального университета проходили с 19 по 23 октября. В Екатеринбурге был открыт целый ряд юбилейных выставок, выпущены специальные почтовые конверты, книги и сборник фотографий. Выдающиеся преподаватели и сотрудники вуза получили медали к 100-летию УрФУ.Профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и выпускников Уральского федерального университета с вековым юбилеем вуза поздравил президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мушистин, а также почетные доктора УрФУ — главы трех иностранных государств — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Чехии Милош Земан и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
https://na.ria.ru/20201023/urfu-1581153097.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581276830_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_27ab1ee411901ed3b58f9939fa2ccd8a.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валерий фальков, навигатор абитуриента, виктор кокшаров, уральский федеральный университет, общество

Уральский университет отметил вековой юбилей

09:00 24.10.2020 (обновлено: 09:47 24.10.2020)
 
© Фото : Пресс-служба УРФУВиктор Кокшаров
Виктор Кокшаров - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : Пресс-служба УРФУ
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. В Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня основания вуза. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поздравляя университет с вековым юбилеем, подчеркнул особую роль УрФУ в развитии высшего образования в стране.

"Университет создавался с особой миссией: благодаря вашим выпускникам появилось полноценное высшее образование во многих регионах Урала и Сибири", – подчеркнул министр, выступая на собрании.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Валерий Фальков
По его оценкам, университет остается очень динамичным. "Коллектив всегда готов идти на обоснованный разумный риск и всегда откликается на инициативы министерства", – отметил Валерий Фальков, добавив, что вуз участвует во всех значимых программах – от программы повышения конкурентоспособности до программы создания инжиниринговых центров.
По мнению министра, у вуза большое будущее: "будучи федеральным игроком, университет остается ключевым элементом в развитии экономики Уральского региона".
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 11:28
Путин поздравил Уральский федеральный университет с вековым юбилеем
В свою очередь, ректор УрФУ Виктор Кокшаров назвал 100-летний юбилей университета знаковым праздником.
"За прошедший век университет добился значительных успехов, прежде всего, благодаря своим студентам, преподавателям, партнерам и выпускникам", – сказал он, добавив, что Уральский федеральный университет является сегодня ведущим вузом России, активно продвигается в мировых рейтингах.

"Сейчас мы строим университет мирового класса в центре Евразии. Это вуз, устремленный в будущее, дающий очень качественное и востребованное временем образование", – отметил ректор.

Ректор УрФУ Виктор Кокшаров
Виктор Кокшаров
Приоритетами УрФУ ректор назвал "внутренние изменения, повышение доли и авторитета науки и инноваций, разработка и внедрение новых востребованных на рынке образовательных программ".
Основные события к 100-летию Уральского федерального университета проходили с 19 по 23 октября. В Екатеринбурге был открыт целый ряд юбилейных выставок, выпущены специальные почтовые конверты, книги и сборник фотографий. Выдающиеся преподаватели и сотрудники вуза получили медали к 100-летию УрФУ.
Профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и выпускников Уральского федерального университета с вековым юбилеем вуза поздравил президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мушистин, а также почетные доктора УрФУ — главы трех иностранных государств — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Чехии Милош Земан и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
 
Обсудить0
Валерий ФальковНавигатор абитуриентаВиктор КокшаровУральский федеральный университетОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Лента новостейМолния