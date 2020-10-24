https://ria.ru/20201024/urfu-1581277436.html

Уральский университет отметил вековой юбилей

В Уральском федеральном университете (УрФУ) в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня основания вуза. Министр науки и... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:00

2020-10-24T09:00

2020-10-24T09:47

валерий фальков

навигатор абитуриента

виктор кокшаров

уральский федеральный университет

общество

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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 окт – РИА Новости. </strong>В Уральском федеральном университете (<a href="https://na.ria.ru/20200625/1573372861.html" target="_blank">УрФУ</a>) в Екатеринбурге состоялось торжественное собрание, посвященное 100-летию со дня основания вуза. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, поздравляя университет с вековым юбилеем, подчеркнул особую роль УрФУ в развитии высшего образования в стране.По его оценкам, университет остается очень динамичным. "Коллектив всегда готов идти на обоснованный разумный риск и всегда откликается на инициативы министерства", – отметил Валерий Фальков, добавив, что вуз участвует во всех значимых программах – от программы повышения конкурентоспособности до программы создания инжиниринговых центров.По мнению министра, у вуза большое будущее: "будучи федеральным игроком, университет остается ключевым элементом в развитии экономики Уральского региона".В свою очередь, ректор УрФУ Виктор Кокшаров назвал 100-летний юбилей университета знаковым праздником. "За прошедший век университет добился значительных успехов, прежде всего, благодаря своим студентам, преподавателям, партнерам и выпускникам", – сказал он, добавив, что Уральский федеральный университет является сегодня ведущим вузом России, активно продвигается в мировых рейтингах.Приоритетами УрФУ ректор назвал "внутренние изменения, повышение доли и авторитета науки и инноваций, разработка и внедрение новых востребованных на рынке образовательных программ".Основные события к 100-летию Уральского федерального университета проходили с 19 по 23 октября. В Екатеринбурге был открыт целый ряд юбилейных выставок, выпущены специальные почтовые конверты, книги и сборник фотографий. Выдающиеся преподаватели и сотрудники вуза получили медали к 100-летию УрФУ.Профессорско-преподавательский состав, аспирантов, студентов и выпускников Уральского федерального университета с вековым юбилеем вуза поздравил президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мушистин, а также почетные доктора УрФУ — главы трех иностранных государств — президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Чехии Милош Земан и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

https://na.ria.ru/20201023/urfu-1581153097.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий фальков, навигатор абитуриента, виктор кокшаров, уральский федеральный университет, общество