https://ria.ru/20201024/ugroza-1581338423.html

Члена администрации французского Лиона угрожают обезглавить, сообщили СМИ

Неизвестные разрисовали школу во французском городе Лионе, пригрозив "обезглавить" главу администрации восьмого округа города Оливье Берзана, сообщает газета... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T15:03

2020-10-24T15:03

2020-10-24T15:03

убийство учителя во франции

франция

лион

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Неизвестные разрисовали школу во французском городе Лионе, пригрозив "обезглавить" главу администрации восьмого округа города Оливье Берзана, сообщает газета <a href="https://www.leprogres.fr/france-monde" target="_blank" rel="nofollow noopener">Progrès</a>.Накануне мэр французского города Брон Жереми Брео, которого угрожают обезглавить, заявил, что его действия "мешают некоторым преступникам", однако он не отступит.На фасаде школы <a href="https://ria.ru/location_Lyon/" target="_blank">Лиона</a> в субботу утром были обнаружены несколько граффити с угрозами "обезглавить" Берзана. Такие же угрозы были адресованы преподавателям и учащимся местной школы. Берзан заявил изданию, что встретится с представителями школы и выражает им свою поддержку.По его словам, он в субботу ходил в полицейский участок и подал жалобу."Не может быть и речи о том, чтобы подобные действия оставались безнаказанными, нужно будет найти виновных. Общались по телефону с заместителем префекта по вопросам безопасности, никто к этим угрозам не относится легкомысленно", - подчеркнул мэр округа.При этом он заявил, что эти угрозы "вводят в замешательство своей глупостью", они "неслыханны" и являются "чистой ненавистью"."Это единичный случай, когда кто-то не знал, чем заняться вечером, или серьезная угроза? В любом случае речь идет о крайнем насилии", - добавил он.Злоумышленник 16 октября обезглавил недалеко от Парижа преподавателя истории Самюэля Пати, который на уроках демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. В адрес учителя поступали угрозы. Нападавший был застрелен полицией. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции. В посольстве России в Париже заявили РИА Новости, что последние 12 лет совершивший нападение на учителя проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, это подтвердила французская сторона.

https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581189680.html

https://ria.ru/20201023/frantsiya-1581267068.html

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франция

лион

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, лион, в мире