https://ria.ru/20201024/tsukanov-1581337292.html
Замначальника Московской таможни арестовали по делу о взяточничестве
Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:49
2020-10-24T14:49
2020-10-24T14:49
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Срок ареста установлен до 23 декабря.Цуканову инкриминируется взяточничество. По данным СМИ, Цуканов просил 500 тысяч рублей за допуск к изъятым на таможне товарам коммерческой фирмы от ее руководства. При передаче денег он был задержан.
https://ria.ru/20201013/vzyatka-1579629102.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия