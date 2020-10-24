https://ria.ru/20201024/tsukanov-1581337292.html

Замначальника Московской таможни арестовали по делу о взяточничестве

Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:49

2020-10-24T14:49

2020-10-24T14:49

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Срок ареста установлен до 23 декабря.Цуканову инкриминируется взяточничество. По данным СМИ, Цуканов просил 500 тысяч рублей за допуск к изъятым на таможне товарам коммерческой фирмы от ее руководства. При передаче денег он был задержан.

https://ria.ru/20201013/vzyatka-1579629102.html

https://ria.ru/20201006/vzyatka-1578397318.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия