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Замначальника Московской таможни арестовали по делу о взяточничестве
Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:49
2020-10-24T14:49
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая."Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.Срок ареста установлен до 23 декабря.Цуканову инкриминируется взяточничество. По данным СМИ, Цуканов просил 500 тысяч рублей за допуск к изъятым на таможне товарам коммерческой фирмы от ее руководства. При передаче денег он был задержан.
https://ria.ru/20201013/vzyatka-1579629102.html
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москва, происшествия

Замначальника Московской таможни арестовали по делу о взяточничестве

14:49 24.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова по делу о взяточничестве, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она.
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Срок ареста установлен до 23 декабря.
Цуканову инкриминируется взяточничество. По данным СМИ, Цуканов просил 500 тысяч рублей за допуск к изъятым на таможне товарам коммерческой фирмы от ее руководства. При передаче денег он был задержан.
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