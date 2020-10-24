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https://ria.ru/20201024/tsar-1581353208.html
Россия может увеличить число военных инструкторов в ЦАР
Россия рассмотрит в ближайшее время вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:29
2020-10-24T17:53
владимир титоренко (посол россии в цар )
фостен-арканж туадера
банги
оон
цар
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия рассмотрит в ближайшее время вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в <a href="http://ria.ru/location_Central_African_Republic/" target="_blank" data-auto="true">ЦАР</a>, сообщил РИА Новости посол РФ в <a href="http://ria.ru/location_Bangui/" target="_blank" data-auto="true">Банги</a> <a href="http://ria.ru/person_vladimir-titorenko-posol-rossii-v-tsar-/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Титоренко</a>."На сегодняшний день речь идёт о том, чтобы консолидировать подготовку вооружённых сил ЦАР, поэтому есть обращение министра обороны страны, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время", - сказал посол в ответ на вопрос о том, планирует ли Россия дополнительно направить в Центральноафриканскую Республику военных инструкторов.Он также сообщил, что накануне встретился с президентом ЦАР <a href="http://ria.ru/person_Fosten-Arkanzh_Tuadera/" target="_blank" data-auto="true">Фостен-Арканжем Туадерой</a>, на встрече этот вопрос тоже затрагивался.Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в <a href="http://ria.ru/location_Khartoum/" target="_blank" data-auto="true">Хартуме</a> поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
https://ria.ru/20201024/mashiny-1581352594.html
https://ria.ru/20200723/1574812848.html
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банги
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Новости
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владимир титоренко (посол россии в цар ), фостен-арканж туадера, банги, оон, цар, в мире

Россия может увеличить число военных инструкторов в ЦАР

17:29 24.10.2020 (обновлено: 17:53 24.10.2020)
 
© AP Photo / Jerome DelayГород Банги в Центральноафриканской Республике
Город Банги в Центральноафриканской Республике - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Jerome Delay
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия рассмотрит в ближайшее время вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в ЦАР, сообщил РИА Новости посол РФ в Банги Владимир Титоренко.
"На сегодняшний день речь идёт о том, чтобы консолидировать подготовку вооружённых сил ЦАР, поэтому есть обращение министра обороны страны, скорее всего, этот вопрос будет рассматриваться в ближайшее время", - сказал посол в ответ на вопрос о том, планирует ли Россия дополнительно направить в Центральноафриканскую Республику военных инструкторов.
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Он также сообщил, что накануне встретился с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой, на встрече этот вопрос тоже затрагивался.
Ситуация в ЦАР обострилась в начале декабря 2013 года, когда в Банги произошли столкновения между боевиками бывшей исламистской группировки "Селека" и противостоящими им повстанцами-христианами. По данным ООН на конец июля 2018 года, за время конфликта до миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, погибли около шести тысяч человек.
Шестого февраля 2019 года власти ЦАР и представители вооруженных группировок по итогам почти двухнедельных переговоров в Хартуме поставили подписи под мирным соглашением, которое призвано положить конец многолетнему конфликту в стране. Стороны сошлись во мнении, что организация свободных и инклюзивных выборов - единственный способ обеспечить сменяемость власти в стране. Кроме того, правительство обязалось обеспечить свободу создания партий или политических движений. Было также решено создать необходимые условия для добровольного возвращения беженцев.
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Владимир Титоренко (посол России в ЦАР )Фостен-Арканж ТуадераБангиООНЦАРВ мире
 
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