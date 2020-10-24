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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201024/tramp-1581354063.html
Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя
Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Трансляция велась в YouTube-канале... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:33
2020-10-24T19:14
джо байден
флорида
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
сша
политика
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<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>. Трансляция велась в <a href="https://www.youtube.com/Donaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> предвыборного штаба президента.Трамп прибыл на участок один, без супруги. В сопровождении небольшого количества людей президент в маске зашел на участок. Он был в нехарактерном для него галстуке – ярко-розового цвета в диагональную полоску. В зону голосования прессу не пустили.Спустя 15 минут Трамп вышел обратно. Он заверил журналистов, что голосование хорошо организовано и безопасно. На время общения он снял маску."Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сообщил он.Уэст-Палм-Бич находится недалеко от частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Трамп официально сменил нью-йоркскую прописку на регистрацию во Флориде в ноябре 2019 года.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.
https://ria.ru/20201023/pens-1581231434.html
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флорида
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джо байден, флорида, дональд трамп, сша, политика

Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя

17:33 24.10.2020 (обновлено: 19:14 24.10.2020)
 
© AFP 2020 / Mandel NganПрезидент США Дональд Трамп покидает избирательный участок после голосования. 24 октября 2020
Президент США Дональд Трамп покидает избирательный участок после голосования. 24 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AFP 2020 / Mandel Ngan
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ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Трансляция велась в YouTube-канале предвыборного штаба президента.
Трамп прибыл на участок один, без супруги. В сопровождении небольшого количества людей президент в маске зашел на участок. Он был в нехарактерном для него галстуке – ярко-розового цвета в диагональную полоску. В зону голосования прессу не пустили.
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23 октября, 17:05Президентские выборы в США — 2020
Вице-президент Пенс проголосовал на президентских выборах в США
Спустя 15 минут Трамп вышел обратно. Он заверил журналистов, что голосование хорошо организовано и безопасно. На время общения он снял маску.
"Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сообщил он.
Уэст-Палм-Бич находится недалеко от частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Трамп официально сменил нью-йоркскую прописку на регистрацию во Флориде в ноябре 2019 года.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
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Президентские выборы в США — 2020Джо БайденФлоридаДональд ТрампСШАПолитика
 
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