https://ria.ru/20201024/tramp-1581354063.html

Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США за самого себя

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Трансляция велась в YouTube-канале... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T17:33

2020-10-24T17:33

2020-10-24T19:14

джо байден

флорида

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

сша

политика

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<strong>ВАШИНГТОН, 24 окт – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> досрочно проголосовал на президентских выборах в субботу в городе Уэст-Палм-Бич, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флорида</a>. Трансляция велась в <a href="https://www.youtube.com/Donaldtrump" target="_blank" rel="nofollow noopener">YouTube-канале</a> предвыборного штаба президента.Трамп прибыл на участок один, без супруги. В сопровождении небольшого количества людей президент в маске зашел на участок. Он был в нехарактерном для него галстуке – ярко-розового цвета в диагональную полоску. В зону голосования прессу не пустили.Спустя 15 минут Трамп вышел обратно. Он заверил журналистов, что голосование хорошо организовано и безопасно. На время общения он снял маску."Я проголосовал за парня по имени Трамп", - сообщил он.Уэст-Палм-Бич находится недалеко от частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. Трамп официально сменил нью-йоркскую прописку на регистрацию во Флориде в ноябре 2019 года.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>.

https://ria.ru/20201023/pens-1581231434.html

https://ria.ru/20201019/asteroid-1580405349.html

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флорида

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, флорида, дональд трамп, сша, политика