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https://ria.ru/20201024/tramp-1581306261.html
Трамп не считает комика Сашу Барона Коэна смешным
Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна, который в своем последнем фильме пародирует республиканцев в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:19
2020-10-24T10:05
культура
кино и сериалы
саша барон коэн
дональд трамп
джо байден
нью-йорк (город)
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна, который в своем последнем фильме пародирует республиканцев в преддверии выборов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Несколько лет назад он пытался меня одурачить… И я всегда был единственным, кто говорил: "Ни за что. Этот парень шарлатан", - сказал Трамп на правительственном "борту номер один" о британском комике. "Я не считаю его смешным... По-моему, он странная личность", - приводит агентство слова президента США.В США в пятницу вышла вторая часть комедии "Борат" под названием "Борат: последующий фильм". Создатель фильма <a href="http://ria.ru/person_Baron_Koehn_Sasha/" target="_blank" data-auto="true">Саша Барон Коэн</a> пародирует республиканцев в преддверии выборов, вновь изображая бескультурного женоненавистника Бората, который представляется "журналистом из Казахстана". Коэн пошел на различные ухищрения, чтобы его не узнали "в образе", но все равно из известных людей в сети его розыгрышей за гранью фола попался лишь единственный известный в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">Америке</a> человек — <a href="http://ria.ru/person_Rudi_Dzhuliani/" target="_blank" data-auto="true">Руди Джулиани</a>, бывший мэр <a href="http://ria.ru/location_New_York_City/" target="_blank" data-auto="true">Нью-Йорка</a>, адвокат Дональда Трампа и важная фигура в распространении компромата на <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>.В июле этого года адвокат Трампа сообщал изданию New York Post, что из-за Саши Барона Коэна он тогда вызвал полицию, однако был рад, что актеру "не удалось его одурачить". Он также заявлял, что только позднее понял, что кричавший в номере человек был Коэном.
https://ria.ru/20201022/borat-1580824362.html
https://ria.ru/20201023/borat-1581002034.html
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кино и сериалы, саша барон коэн, дональд трамп, джо байден, нью-йорк (город), сша, в мире

Трамп не считает комика Сашу Барона Коэна смешным

09:19 24.10.2020 (обновлено: 10:05 24.10.2020)
 
© AP Photo / Matt SaylesАктер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората
Актер Саша Барон Коэн, исполнитель роли Бората - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© AP Photo / Matt Sayles
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает смешным британского комика Сашу Барона Коэна, который в своем последнем фильме пародирует республиканцев в преддверии выборов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Несколько лет назад он пытался меня одурачить… И я всегда был единственным, кто говорил: "Ни за что. Этот парень шарлатан", - сказал Трамп на правительственном "борту номер один" о британском комике. "Я не считаю его смешным... По-моему, он странная личность", - приводит агентство слова президента США.
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В США в пятницу вышла вторая часть комедии "Борат" под названием "Борат: последующий фильм". Создатель фильма Саша Барон Коэн пародирует республиканцев в преддверии выборов, вновь изображая бескультурного женоненавистника Бората, который представляется "журналистом из Казахстана". Коэн пошел на различные ухищрения, чтобы его не узнали "в образе", но все равно из известных людей в сети его розыгрышей за гранью фола попался лишь единственный известный в Америке человек — Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, адвокат Дональда Трампа и важная фигура в распространении компромата на Джо Байдена.
В июле этого года адвокат Трампа сообщал изданию New York Post, что из-за Саши Барона Коэна он тогда вызвал полицию, однако был рад, что актеру "не удалось его одурачить". Он также заявлял, что только позднее понял, что кричавший в номере человек был Коэном.
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КультураКино и сериалыСаша Барон КоэнДональд ТрампДжо БайденНью-Йорк (город)СШАВ мире
 
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