https://ria.ru/20201024/tramp-1581305527.html
COVID-19 может сыграть против Трампа, считает глава AmCham
Действующий президент США Дональд Трамп обладает преимуществом в предвыборной гонке с точки зрения экономической политики, однако коронавирус может подорвать... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:14
2020-10-24T09:14
2020-10-24T09:14
президентские выборы в сша — 2020
amcham
алексис родзянко
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Действующий президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обладает преимуществом в предвыборной гонке с точки зрения экономической политики, однако <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> может подорвать его позиции, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (<a href="http://ria.ru/organization_AmCham/" target="_blank" data-auto="true">AmCham</a>) <a href="http://ria.ru/person_Aleksis_Rodzjanko/" target="_blank" data-auto="true">Алексис Родзянко</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>."С экономической точки зрения, преимущество скорее у Трампа, потому что программа Байдена не до конца понятна. Ясно, что он хочет поднять налоги и сделать упор на зеленую экономику, но более детально пока ничего не понятно", - рассуждает Родзянко.По его словам, главный минус для Трампа, безусловно, ситуация с коронавирусом. "Не было бы коронакризиса, у Трампа было бы куда больше шансов на победу. Коронавирус подмыл его базу и пошатнул его репутацию", - считает он."Мне лично трудно обвинять кого-то в коронавирусе. Бывают такие эпидемии в мире, много раз они были, и это еще один такой случай. Чтобы кто-то один был ответственным за них? Чтобы кто-то один принимал только правильные решения и ни одного неправильного? Мне трудно представить себе, чтобы другой на его месте вел страну как-то сильно иначе и имел бы другой результат. Поэтому для меня это нейтральный вопрос, но реально - это минус для страны и это минус для мира. У руля кто-то есть, и этот кто-то - Трамп. Поэтому даже если это совершенно не его вина, придется отвечать именно ему", - считает Родзянко.
https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html
https://ria.ru/20201023/debaty-1581147090.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
amcham, алексис родзянко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Действующий президент США Дональд Трамп
обладает преимуществом в предвыборной гонке с точки зрения экономической политики, однако коронавирус
может подорвать его позиции, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham
) Алексис Родзянко
.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов Джо Байден
.
"С экономической точки зрения, преимущество скорее у Трампа, потому что программа Байдена не до конца понятна. Ясно, что он хочет поднять налоги и сделать упор на зеленую экономику, но более детально пока ничего не понятно", - рассуждает Родзянко.
"У Трампа главный минус – это коронавирус. Но это не то, как он себя вел в плане экономического управления страной - в чем у него определенно были успехи. Но эти успехи теперь подорваны коронавирусом", - продолжил собеседник агентства.
По его словам, главный минус для Трампа, безусловно, ситуация с коронавирусом. "Не было бы коронакризиса, у Трампа было бы куда больше шансов на победу. Коронавирус подмыл его базу и пошатнул его репутацию", - считает он.
"Мне лично трудно обвинять кого-то в коронавирусе. Бывают такие эпидемии в мире, много раз они были, и это еще один такой случай. Чтобы кто-то один был ответственным за них? Чтобы кто-то один принимал только правильные решения и ни одного неправильного? Мне трудно представить себе, чтобы другой на его месте вел страну как-то сильно иначе и имел бы другой результат. Поэтому для меня это нейтральный вопрос, но реально - это минус для страны и это минус для мира. У руля кто-то есть, и этот кто-то - Трамп. Поэтому даже если это совершенно не его вина, придется отвечать именно ему", - считает Родзянко.