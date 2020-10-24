Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США — 2020
https://ria.ru/20201024/tramp-1581305527.html
COVID-19 может сыграть против Трампа, считает глава AmCham
Действующий президент США Дональд Трамп обладает преимуществом в предвыборной гонке с точки зрения экономической политики, однако коронавирус может подорвать... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:14
2020-10-24T09:14
президентские выборы в сша — 2020
amcham
алексис родзянко
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132268_0:0:2969:1670_1400x0_80_0_0_83398ed7916e0b3440f914e43eaf1908.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Действующий президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> обладает преимуществом в предвыборной гонке с точки зрения экономической политики, однако <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирус</a> может подорвать его позиции, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (<a href="http://ria.ru/organization_AmCham/" target="_blank" data-auto="true">AmCham</a>) <a href="http://ria.ru/person_Aleksis_Rodzjanko/" target="_blank" data-auto="true">Алексис Родзянко</a>.Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a>."С экономической точки зрения, преимущество скорее у Трампа, потому что программа Байдена не до конца понятна. Ясно, что он хочет поднять налоги и сделать упор на зеленую экономику, но более детально пока ничего не понятно", - рассуждает Родзянко.По его словам, главный минус для Трампа, безусловно, ситуация с коронавирусом. "Не было бы коронакризиса, у Трампа было бы куда больше шансов на победу. Коронавирус подмыл его базу и пошатнул его репутацию", - считает он."Мне лично трудно обвинять кого-то в коронавирусе. Бывают такие эпидемии в мире, много раз они были, и это еще один такой случай. Чтобы кто-то один был ответственным за них? Чтобы кто-то один принимал только правильные решения и ни одного неправильного? Мне трудно представить себе, чтобы другой на его месте вел страну как-то сильно иначе и имел бы другой результат. Поэтому для меня это нейтральный вопрос, но реально - это минус для страны и это минус для мира. У руля кто-то есть, и этот кто-то - Трамп. Поэтому даже если это совершенно не его вина, придется отвечать именно ему", - считает Родзянко.
https://ria.ru/20201023/debaty-1581157981.html
https://ria.ru/20201023/debaty-1581147090.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132268_238:0:2969:2048_1400x0_80_0_0_eb1345ee2541b21e5f90d95212430e42.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
amcham, алексис родзянко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

COVID-19 может сыграть против Трампа, считает глава AmCham

09:14 24.10.2020
 
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле
Президент США Дональд Трамп выступает во время финальных дебатов по предвыборной кампании в США 2020 года с кандидатом в президенты от Демократической партии Джо Байденом в университете Бельмонт в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп обладает преимуществом в предвыборной гонке с точки зрения экономической политики, однако коронавирус может подорвать его позиции, заявил в интервью РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября, досрочное голосование в ряде штатов уже началось. Соперниками на выборах являются кандидат от республиканцев и действующий глава Белого дома Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 14:17Президентские выборы в США — 2020
О темной зиме, грязных деньгах и плохой работе: дебаты Трампа и Байдена
"С экономической точки зрения, преимущество скорее у Трампа, потому что программа Байдена не до конца понятна. Ясно, что он хочет поднять налоги и сделать упор на зеленую экономику, но более детально пока ничего не понятно", - рассуждает Родзянко.
"У Трампа главный минус – это коронавирус. Но это не то, как он себя вел в плане экономического управления страной - в чем у него определенно были успехи. Но эти успехи теперь подорваны коронавирусом", - продолжил собеседник агентства.
По его словам, главный минус для Трампа, безусловно, ситуация с коронавирусом. "Не было бы коронакризиса, у Трампа было бы куда больше шансов на победу. Коронавирус подмыл его базу и пошатнул его репутацию", - считает он.
"Мне лично трудно обвинять кого-то в коронавирусе. Бывают такие эпидемии в мире, много раз они были, и это еще один такой случай. Чтобы кто-то один был ответственным за них? Чтобы кто-то один принимал только правильные решения и ни одного неправильного? Мне трудно представить себе, чтобы другой на его месте вел страну как-то сильно иначе и имел бы другой результат. Поэтому для меня это нейтральный вопрос, но реально - это минус для страны и это минус для мира. У руля кто-то есть, и этот кто-то - Трамп. Поэтому даже если это совершенно не его вина, придется отвечать именно ему", - считает Родзянко.
Президент США Дональд Трамп и кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден во время финальных дебатов в Нэшвилле - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 10:58Президентские выборы в США — 2020
Опрос показал победителя дебатов Байдена и Трампа
 
Обсудить0
Президентские выборы в США — 2020AmChamАлексис РодзянкоДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Лента новостейМолния