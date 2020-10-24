https://ria.ru/20201024/tigry-1581281254.html
В Приморье рассказали, сколько в России тигров и как их различать
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала". РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T01:36
2020-10-24T01:36
2020-10-24T01:36
туризм
дикие животные
тигры
дальний восток
новости - туризм
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565026593_0:263:1080:871_1400x0_80_0_0_cbdcf27c55917f568cbe9efe213569fd.jpg
<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Заповедник "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGoxIeehuez/" target="_blank">опубликовал </a>в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала".Комментируя его, сотрудники рассказали, как отличить одну большую кошку от другой. "Полосатый рисунок на шкуре у каждого тигра свой, — пояснили эксперты. — Найти двух хищников с одинаковой шубкой не получится. Узор уникален, как пятна у леопардов. Или как наши с вами отпечатки пальцев".Так, по словам сотрудников, животных ученые различают на снимках с фотоловушек, присваивают номера и, конечно, считают."Перед вами — T 7F (T - тигр, 7 - идентификационный номер, F - самка), — рассказали в заповеднике. — Одна из 30 взрослых тигров национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока. А всего в России — около 580 этих хищников".
https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html
дальний восток
приморский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/14/1565026593_0:162:1080:972_1400x0_80_0_0_a2d08d393aeaff5e6aa56f28b4d39a49.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, тигры, дальний восток, новости - туризм, приморский край
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал
в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала".
Комментируя его, сотрудники рассказали, как отличить одну большую кошку от другой.
"Полосатый рисунок на шкуре у каждого тигра свой, — пояснили эксперты. — Найти двух хищников с одинаковой шубкой не получится. Узор уникален, как пятна у леопардов. Или как наши с вами отпечатки пальцев".
Так, по словам сотрудников, животных ученые различают на снимках с фотоловушек, присваивают номера и, конечно, считают.
"Перед вами — T 7F (T - тигр, 7 - идентификационный номер, F - самка), — рассказали в заповеднике. — Одна из 30 взрослых тигров национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока. А всего в России — около 580 этих хищников".