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https://ria.ru/20201024/tigry-1581281254.html
В Приморье рассказали, сколько в России тигров и как их различать
Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала". РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T01:36
2020-10-24T01:36
туризм
дикие животные
тигры
дальний восток
новости - туризм
приморский край
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Заповедник "Земля леопарда" <a href="https://www.instagram.com/p/CGoxIeehuez/" target="_blank">опубликовал </a>в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала".Комментируя его, сотрудники рассказали, как отличить одну большую кошку от другой. "Полосатый рисунок на шкуре у каждого тигра свой, — пояснили эксперты. — Найти двух хищников с одинаковой шубкой не получится. Узор уникален, как пятна у леопардов. Или как наши с вами отпечатки пальцев".Так, по словам сотрудников, животных ученые различают на снимках с фотоловушек, присваивают номера и, конечно, считают."Перед вами — T 7F (T - тигр, 7 - идентификационный номер, F - самка), — рассказали в заповеднике. — Одна из 30 взрослых тигров национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока. А всего в России — около 580 этих хищников".
https://ria.ru/20201015/tigr-1579794939.html
дальний восток
приморский край
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Новости
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дикие животные, тигры, дальний восток, новости - туризм, приморский край

В Приморье рассказали, сколько в России тигров и как их различать

01:36 24.10.2020
 
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"Амурский тигр в национальном парке "Земля леопарда" в Приморском крае
Амурский тигр в национальном парке Земля леопарда в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : аккаунт нацпарка "Земля леопарда"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Заповедник "Земля леопарда" опубликовал в инстаграме снимок тигрицы, "достойный обложки модного журнала".
Комментируя его, сотрудники рассказали, как отличить одну большую кошку от другой.
"Полосатый рисунок на шкуре у каждого тигра свой, — пояснили эксперты. — Найти двух хищников с одинаковой шубкой не получится. Узор уникален, как пятна у леопардов. Или как наши с вами отпечатки пальцев".
Так, по словам сотрудников, животных ученые различают на снимках с фотоловушек, присваивают номера и, конечно, считают.
"Перед вами — T 7F (T - тигр, 7 - идентификационный номер, F - самка), — рассказали в заповеднике. — Одна из 30 взрослых тигров национального парка "Земля леопарда" на юге Приморского края. Здесь – самая высокая плотность амурского тигра среди охраняемых территорий Дальнего Востока. А всего в России — около 580 этих хищников".
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 00:05Туризм
Не засиживайся в чате: тигра застали у дерева посланий
 
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