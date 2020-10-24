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https://ria.ru/20201024/tanker-1581398876.html
Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер, у которого вырвало кусок палубы, отбуксируют на стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T23:53
2020-10-24T23:53
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.</strong> Пострадавший при взрыве в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> танкер, у которого вырвало кусок палубы, отбуксируют на стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>.Ранее сообщалось, чтосСпасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру."Установлено, что водотечности серьезной нет, и не столько (повреждение – ред.) борта, сколько палубы. Там толстый металл на палубе и кусок оторванный, он свесился за борт - и судно получило крен не столько из-за поступления воды, сколько из-за изменения баланса. Принято решение установить водоотливные средства и начать откачку, но одновременно в течение получаса начнется буксировка в район 454 стоянки, это ближе берегу кубанскому, миль 7-8 от места, где они находятся, ближе к порту "Кавказ", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу, при этом, по данным экстренных служб, ему предшествовал пожар. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, при этом, по данным ГУМЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, установят боновые ограждения.
https://ria.ru/20201024/propavshie-1581397036.html
https://ria.ru/20201024/tanker-1581384828.html
керченский пролив
азовское море
ростов-на-дону
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взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ростов-на-дону, происшествия

Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"

23:53 24.10.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМорской порт Кавказ
Морской порт Кавказ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости. Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер, у которого вырвало кусок палубы, отбуксируют на стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в Росморречфлоте.
Ранее сообщалось, чтосСпасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру.
Нефтяной танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
"Установлено, что водотечности серьезной нет, и не столько (повреждение – ред.) борта, сколько палубы. Там толстый металл на палубе и кусок оторванный, он свесился за борт - и судно получило крен не столько из-за поступления воды, сколько из-за изменения баланса. Принято решение установить водоотливные средства и начать откачку, но одновременно в течение получаса начнется буксировка в район 454 стоянки, это ближе берегу кубанскому, миль 7-8 от места, где они находятся, ближе к порту "Кавказ", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье Керченского пролива произошел в субботу, при этом, по данным экстренных служб, ему предшествовал пожар. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в Ростов-на-Дону. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты Росприроднадзора. Танкер накренился, при этом, по данным ГУМЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения, по данным Минприроды, установят боновые ограждения.
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
 
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Взрыв на танкере в Азовском мореКерченский проливАзовское мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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