https://ria.ru/20201024/tanker-1581398876.html

Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"

Пострадавший при взрыве в Азовском море танкер, у которого вырвало кусок палубы, отбуксируют на стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в Росморречфлоте. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T23:53

2020-10-24T23:53

2020-10-24T23:53

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.</strong> Пострадавший при взрыве в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> танкер, у которого вырвало кусок палубы, отбуксируют на стоянку в район порта "Кавказ", сообщили в <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлоте</a>.Ранее сообщалось, чтосСпасательный катер "Александр Сизонцев" и буксир "Импульс" Морспасслужбы подошли к терпящему бедствие танкеру."Установлено, что водотечности серьезной нет, и не столько (повреждение – ред.) борта, сколько палубы. Там толстый металл на палубе и кусок оторванный, он свесился за борт - и судно получило крен не столько из-за поступления воды, сколько из-за изменения баланса. Принято решение установить водоотливные средства и начать откачку, но одновременно в течение получаса начнется буксировка в район 454 стоянки, это ближе берегу кубанскому, миль 7-8 от места, где они находятся, ближе к порту "Кавказ", - уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу, при этом, по данным экстренных служб, ему предшествовал пожар. Трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным Росморречфлота, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, при этом, по данным ГУМЧС, разлива нефтепродуктов на месте ЧП нет, но вокруг места потенциального загрязнения, по данным <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>, установят боновые ограждения.

https://ria.ru/20201024/propavshie-1581397036.html

https://ria.ru/20201024/tanker-1581384828.html

керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ростов-на-дону, происшествия