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Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва на борту, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:32
2020-10-24T23:01
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ/КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости.</strong> Танкер "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/">Азовском море</a> получил значительные повреждения после взрыва на борту, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>.Размер пробоины установят при осмотре танкера. Как уточнил собеседник агентства, серьезные повреждения находятся в районе бака судна, однако все они выше ватерлинии."Крен точно есть. Увеличивается, но насколько — пока информации нет", — сказал представитель Росморречфлота.По его словам, крен составляет от семи до десяти градусов.Ранее в МЧС сообщили, что после пожара на танкере "Генерал Ази Асланов" прогремел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, поиски продолжаются. Еще десять человек спасло проходящее мимо судно "Сириус", их состояние удовлетворительное.На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>.По предварительным данным Росморречфлота, на судне взорвались пары нефтепродуктов, "Генерал Ази Асланов" шел пустым. Не исключено, что танкер может затонуть.Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура начали проверки.
https://ria.ru/20201024/tanker-1581388865.html
https://ria.ru/20201024/tanker-1581388338.html
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керченский пролив
азовское море
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взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия

Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва

22:32 24.10.2020 (обновлено: 23:01 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ/КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости. Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва на борту, сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Размер пробоины установят при осмотре танкера. Как уточнил собеседник агентства, серьезные повреждения находятся в районе бака судна, однако все они выше ватерлинии.
"Крен точно есть. Увеличивается, но насколько — пока информации нет", — сказал представитель Росморречфлота.
По его словам, крен составляет от семи до десяти градусов.
Танкер - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 22:30
МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
Ранее в МЧС сообщили, что после пожара на танкере "Генерал Ази Асланов" прогремел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, поиски продолжаются. Еще десять человек спасло проходящее мимо судно "Сириус", их состояние удовлетворительное.
На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты Росприроднадзора.
По предварительным данным Росморречфлота, на судне взорвались пары нефтепродуктов, "Генерал Ази Асланов" шел пустым. Не исключено, что танкер может затонуть.
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура начали проверки.
Нефтяные танкеры на рейде в Цемесской бухте - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Взрыв на танкере в Азовском мореКерченский проливАзовское мореФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Ростов-на-ДонуПроисшествия
 
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