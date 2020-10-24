https://ria.ru/20201024/tanker-1581389174.html

Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва

Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва на борту, сообщили в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T22:32

2020-10-24T22:32

2020-10-24T23:01

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ/КРАСНОДАР, 24 окт — РИА Новости.</strong> Танкер "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/">Азовском море</a> получил значительные повреждения после взрыва на борту, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>.Размер пробоины установят при осмотре танкера. Как уточнил собеседник агентства, серьезные повреждения находятся в районе бака судна, однако все они выше ватерлинии."Крен точно есть. Увеличивается, но насколько — пока информации нет", — сказал представитель Росморречфлота.По его словам, крен составляет от семи до десяти градусов.Ранее в МЧС сообщили, что после пожара на танкере "Генерал Ази Асланов" прогремел взрыв. Троих членов экипажа выбросило за борт, поиски продолжаются. Еще десять человек спасло проходящее мимо судно "Сириус", их состояние удовлетворительное.На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>.По предварительным данным Росморречфлота, на судне взорвались пары нефтепродуктов, "Генерал Ази Асланов" шел пустым. Не исключено, что танкер может затонуть.Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СКР и Южная транспортная прокуратура начали проверки.

https://ria.ru/20201024/tanker-1581388865.html

https://ria.ru/20201024/tanker-1581388338.html

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керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия