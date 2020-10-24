https://ria.ru/20201024/tanker-1581388865.html

МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море

Разлива нефтепродуктов на месте ЧП с танкером в Азовском море, по предварительным данным, нет, на спасательных судах есть заградительные боны, сообщает ГУМЧС по РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T22:30

2020-10-24T22:30

2020-10-24T22:39

взрыв на танкере в азовском море

гу мчс по краснодарскому краю

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.</strong> Разлива нефтепродуктов на месте ЧП с танкером в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, по предварительным данным, нет, на спасательных судах есть заградительные боны, сообщает ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a> произошел в субботу после пожара, трех членов экипажа выбросило за борт, их ищут, еще 10 спасло проходящее мимо судно "Сириус", состояние спасенных удовлетворительное. По предварительным данным <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>, взорвались пары нефтепродуктов, танкер пустым шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>. На место ЧП направились спасатели, следователи и криминалисты, а также специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>. Танкер накренился, Росморречфлот не исключает, что он может затонуть."Предварительно, разлива нефтепродуктов нет. На судах, участвующих в ликвидации, есть заградительные боны длинной более 1,5 тысячи метров", - сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

https://ria.ru/20191102/1560518757.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, гу мчс по краснодарскому краю, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия