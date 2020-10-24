https://ria.ru/20201024/tanker-1581388338.html
Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
Специалисты установят боновые ограждения в Азовском море вокруг места потенциального загрязнения рядом с танкером, на котором произошел взрыв, говорится в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T22:20
2020-10-24T22:20
2020-10-24T22:40
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
ростов-на-дону
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Специалисты установят боновые ограждения в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> вокруг места потенциального загрязнения рядом с танкером, на котором произошел взрыв, говорится в сообщении <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_prirodnykh_resursov_i_ehkologii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минприроды</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлот</a> сообщил о взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a>, трех из 13 членов экипажа выбросило за борт, остальных эвакуировали. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов, танкер шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>."Из порта уже вышел катер с боновыми ограждениями на борту, которые будут оперативно установлены и помогут обозначить зону возможных последствий случившегося для акватории", - сообщает ведомство.Минприроды также уточнило, что на месте уже работают специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Rosprirodnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росприроднадзора</a>.
https://ria.ru/20201024/sostoyanie-1581384171.html
керченский пролив
азовское море
ростов-на-дону
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), ростов-на-дону, происшествия