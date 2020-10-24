https://ria.ru/20201024/tanker-1581378665.html
Росморречфлот сообщил об угрозе затопления танкера в Азовском море
Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море может затонуть, крен на нем означает поступление воды, заявили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T21:01
2020-10-24T21:01
2020-10-24T22:41
взрыв на танкере в азовском море
керченский пролив
азовское море
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
ростов-на-дону
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855171_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_90c4cdde9d3d2fba9d9411e9b0b29230.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Танкер "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> может затонуть, крен на нем означает поступление воды, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>.Ранее Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a>, трех из 13 членов экипажа выбросило за борт, остальных эвакуировали. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов, танкер шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>."Крен есть. Открытого возгорания нет. Если есть крен, значит, есть поступление воды", - сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, есть ли вероятность затопления судна.Ситуация прояснится после прибытия на борт спасателей, сообщили в ведомстве. Троих выпавших за борт моряков ищут, добавили в Росморречфлоте.
https://ria.ru/20200726/1574948991.html
керченский пролив
азовское море
ростов-на-дону
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/01/1570855171_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_c070567c67f0677c660be4694ce194bd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия