https://ria.ru/20201024/tanker-1581378665.html

Росморречфлот сообщил об угрозе затопления танкера в Азовском море

Танкер "Генерал Ази Асланов" в Азовском море может затонуть, крен на нем означает поступление воды, заявили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T21:01

2020-10-24T21:01

2020-10-24T22:41

взрыв на танкере в азовском море

керченский пролив

азовское море

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

ростов-на-дону

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости.</strong> Танкер "Генерал Ази Асланов" в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a> может затонуть, крен на нем означает поступление воды, заявили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлота</a>.Ранее Росморречфлот сообщил о взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a>, трех из 13 членов экипажа выбросило за борт, остальных эвакуировали. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов, танкер шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>."Крен есть. Открытого возгорания нет. Если есть крен, значит, есть поступление воды", - сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, есть ли вероятность затопления судна.Ситуация прояснится после прибытия на борт спасателей, сообщили в ведомстве. Троих выпавших за борт моряков ищут, добавили в Росморречфлоте.

https://ria.ru/20200726/1574948991.html

керченский пролив

азовское море

ростов-на-дону

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, керченский пролив, азовское море, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), ростов-на-дону, происшествия