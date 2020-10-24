https://ria.ru/20201024/tanets-1581332420.html

Страстный танец Гоши Куценко и жены Хрусталева попал на видео

Супруга телеведущего Дмитрия Хрусталева, певица Мария Гончарук, станцевала вместе с Гошей Куценко на берегу моря. Видео жаркого танца девушка опубликовала в... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:47

2020-10-24T13:47

2020-10-24T13:51

шоубиз

дмитрий хрусталев

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звезды

гоша куценко

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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Супруга телеведущего <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-khrustalev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Хрусталева</a>, певица Мария Гончарук, станцевала вместе с <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гошей Куценко</a> на берегу моря. Видео жаркого танца девушка опубликовала в Instagram.В кадре знаменитости в белоснежных нарядах обнимаются и смеются, двигаясь в воде под музыку."Жаль, "Танцы" на ТНТ последний сезон снимают. Мы с Гошей своим парным контемпом взяли бы первое место", - написала девушка под постом в социальной сети.Артисты оказались вместе на побережье не случайно. Куценко снимался в клипе группы "Фабрика", солисткой которой и является Мария Гончарук.Пользователи Сети поинтересовались, как Дмитрий Хрусталев отнесся к страстному танцу жены с другим мужчиной. Исполнительница ответила, что именно супруг и решил снять на видео ее веселье с актером.

https://ria.ru/20201016/khrustalev-1580196906.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий хрусталев, знаменитости, звезды, гоша куценко