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Шоубиз
https://ria.ru/20201024/tanets-1581332420.html
Страстный танец Гоши Куценко и жены Хрусталева попал на видео
Супруга телеведущего Дмитрия Хрусталева, певица Мария Гончарук, станцевала вместе с Гошей Куценко на берегу моря. Видео жаркого танца девушка опубликовала в... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:47
2020-10-24T13:51
шоубиз
дмитрий хрусталев
знаменитости
звезды
гоша куценко
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<strong>МОСКВА, 23 окт — РИА Новости.</strong> Супруга телеведущего <a href="http://ria.ru/person_dmitriy-khrustalev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Хрусталева</a>, певица Мария Гончарук, станцевала вместе с <a href="http://ria.ru/person_Gosha_Kucenko_JUrijj_Kucenko/" target="_blank" data-auto="true">Гошей Куценко</a> на берегу моря. Видео жаркого танца девушка опубликовала в Instagram.В кадре знаменитости в белоснежных нарядах обнимаются и смеются, двигаясь в воде под музыку."Жаль, "Танцы" на ТНТ последний сезон снимают. Мы с Гошей своим парным контемпом взяли бы первое место", - написала девушка под постом в социальной сети.Артисты оказались вместе на побережье не случайно. Куценко снимался в клипе группы "Фабрика", солисткой которой и является Мария Гончарук.Пользователи Сети поинтересовались, как Дмитрий Хрусталев отнесся к страстному танцу жены с другим мужчиной. Исполнительница ответила, что именно супруг и решил снять на видео ее веселье с актером.
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дмитрий хрусталев, знаменитости, звезды, гоша куценко

Страстный танец Гоши Куценко и жены Хрусталева попал на видео

13:47 24.10.2020 (обновлено: 13:51 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Гоша Куценко
Актер Гоша Куценко - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Супруга телеведущего Дмитрия Хрусталева, певица Мария Гончарук, станцевала вместе с Гошей Куценко на берегу моря. Видео жаркого танца девушка опубликовала в Instagram.
В кадре знаменитости в белоснежных нарядах обнимаются и смеются, двигаясь в воде под музыку.
"Жаль, "Танцы" на ТНТ последний сезон снимают. Мы с Гошей своим парным контемпом взяли бы первое место", - написала девушка под постом в социальной сети.
Артисты оказались вместе на побережье не случайно. Куценко снимался в клипе группы "Фабрика", солисткой которой и является Мария Гончарук.
Пользователи Сети поинтересовались, как Дмитрий Хрусталев отнесся к страстному танцу жены с другим мужчиной. Исполнительница ответила, что именно супруг и решил снять на видео ее веселье с актером.
Телеведущий Дмитрий Хрусталев - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
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ШоубизДмитрий ХрусталевЗнаменитостизвездыГоша Куценко
 
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