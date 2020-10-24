https://ria.ru/20201024/spetsnaz-1580976016.html

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России

День подразделений специального назначения (День спецназа) в России отмечается ежегодно 24 октября. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T00:20

2020-10-24T00:20

2020-10-24T00:20

россия

справки

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День подразделений специального назначения (День спецназа) в России <a href="http://kremlin.ru/acts/bank/23860">отмечается ежегодно 24 октября</a>. Памятная дата установлена указом президента России от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". 24 октября 1950 года <u><a href="https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12148158@egNews">вышла директива</a></u> военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, одной из главных задач которых стало обнаружение и уничтожение ядерного оружия и средств его доставки. Подразделения специального назначения <u><a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=4560@morfDictionary">предназначены</a></u> для ведения диверсионно-разведывательных, подрывных и специальных действий на территории иностранного государства. В военное время, кроме того, могут решать задачи разведки, захвата или уничтожения важных объектов, проведения психологических операций и организации повстанческих движений в тылу противника. В России боевое применение воинских формирований, выполняющих разведывательные и специальные задачи в тылу противника, имеет свою богатую историю. Всегда в России были люди, которые со специальными заданиями уходили во вражеский тыл и с риском для жизни их выполняли. В разное время российской истории это были пластуны, летучие гусары, казаки, разведчики. Возникновение специальной разведки в России можно отнести к периоду борьбы Красной армии против белогвардейцев и интервентов в ходе Гражданской войны. В марте 1918 года в Красной армии было создано особое разведывательное отделение, которое занималось в основном организацией разведывательно-диверсионной работы в тылу врага. В 1919 году в России были <u><a href="http://encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=11645@morfDictionary">созданы части особого назначения</a></u> – ЧОН, которые предназначались для борьбы с контрреволюцией. Они формировались из членов партии, сочувствующих ей и комсомольцев, взаимодействовали с органами Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК). В 1924-1925 годах были расформированы, а командный состав и боевые средства ЧОН переданы Красной армии. В 1930-е годы в СССР на случай войны в приграничных военных округах на основе инженерно-саперных подразделений готовились диверсионно-партизанские группы и отряды, получившие наименование саперно-маскировочных взводов. В годы Великой Отечественной войны в составе многих фронтов и флотов было создано значительное количество специальных воинских формирований для ведения разведывательно-диверсионных действий в тылу противника. Многие из них имели название отдельный отряд или отдельная бригада особого (специального) назначения. <br> После войны с появлением оружия массового поражения потребовалось создание специальных подразделений для своевременного обнаружения и уничтожения ядерного оружия противника и средств его доставки. В целях подготовки кадров для действий в тылу противника, в соответствии с директивой Военного Министра СССР от 24 октября 1950 года началось формирование рот специального назначения при общевойсковых и механизированных армиях, а также при некоторых военных округах. Личный состав первых подразделений отбирался из армейской разведки. При их подготовке широко использовался богатый военный опыт разведывательно-диверсионной деятельности советских партизан и разведчиков-диверсантов. К 1 мая 1951 года было сформировано 46 рот штатной численностью по 120 человек. Все они подчинялись Главному разведывательному управлению Генерального штаба.Новые подразделения были <u><a href="http://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=11997317@egNews">предназначены</a></u> для организации и ведения разведки, вскрытия важных объектов в тылу противника, уничтожения средств ядерного нападения и других важных объектов, выполнения специальных заданий, организации и проведения диверсионных акций, создания повстанческих (партизанских) отрядов, поиска и обезвреживания диверсантов и др.В 1953 году началось создание воинских частей специального назначения в составе Военно-морского флота. Первоначально было сформировано семь морских разведывательных дивизионов, в последующем преобразованных в разведывательные пункты специального назначения. Последующее осложнение военно-политической обстановки в мире вызвало необходимость усиления разведки в оперативно-тактической глубине. С этой целью в 1962 году началось формирование отдельных бригад специального назначения. С течением времени структура и количественный состав формирований специального назначения неоднократно менялись, но суть их предназначения оставалась одной и той же. Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка, внезапность, инициативность, быстрота, согласованность действий; умелое использование вооружения, военной и специальной техники, а также защитных свойств местности, времени суток, погодных условий. В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту. Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных и дерзких действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, приемами метания колющих и режущих предметов, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно-подрывному, легко-водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.Подразделения специального назначения оснащаются самым современным вооружением, военной и специальной техникой, в частности, современными минно-взрывными средствами дистанционного подрыва, перспективными специальными комплектами индивидуальной боевой экипировки, многоканальными оптико-электронными приборами наблюдения, комплексами воздушной разведки с беспилотными летательными аппаратами, дистанционно управляемыми разведывательно-ударными комплексами, специальным стрелковым оружием, ночными прицелами и др. Соединения, части и подразделения специального назначения успешно решали и <u><a href="http://fictionbook.ru/author/alekseyi_ardashev/boevaya_podgotovka_specnaza/read_online.html">решают поставленные перед ними задачи</a></u>. Они применяются как в военное, так и в мирное время, особенно в период обострения международной обстановки, в конфликтных, чрезвычайных ситуациях. Бойцы советского спецназа <u><a href="http://topwar.ru/8087-specnaz-gru-elita-voysk-rossii-ot-rozhdeniya-do-raspada.html">принимали участие</a></u> в вооруженных конфликтах за рубежом. Первая крупная зарубежная операция спецназа была проведена в 1968 году в Праге (Чехословакия, ныне Чехия). Они также участвовали в боевых операциях на территории Анголы, Мозамбика, Эфиопии, Никарагуа, Кубы, Вьетнама и Афганистана. В общей сложности, армейский спецназ посылал свои войска в два десятка стран Азии, Латинской Америки и Африки. В постсоветской истории <u><a href="https://ria.ru/20161024/1479853787.html">спецназу</a></u> Главного разведывательного управления (ГРУ) также пришлось немало поработать, однако подробности этих операций будут известны не скоро. В 2009 году спецназ ГРУ <u><a href="https://topwar.ru/136719-vezhlivye-lyudi-den-sil-specialnyh-operaciy-rossii.html">стал родоначальником новой структуры Минобороны</a></u> – Сил специальных операций (ССО), предназначенных для выполнения боевых задач в любое время и в любой точке земного шара. В настоящее время <u><a href="http://topwar.ru/7867-den-podrazdeleniy-specialnogo-naznacheniya.html">подразделения специального назначения</a></u> – это военизированные формирования ФСБ, Нацгвардии, министерства обороны, МЧС, Минюста и <u><a href="http://www.specnaz.ru/articles/246/13/2628.htm">других федеральных органов</a></u> государственной власти (отряды, группы, усиленные группы). В зависимости от ведомственной принадлежности эти формирования решают свои <u><a href="http://www.chekist.ru/article/3333">задачи</a></u>: разведка или контрразведка, диверсионная, антидиверсионная или антитеррористическая деятельность, поиск, захват или уничтожение террористов, освобождение заложников или спасательная операция, обеспечение общественной безопасности, охрана особо важных лиц или особо важных объектов и тому подобное. Свой профессиональный <u><a href="https://ria.ru/20111024/468436623.html">праздник</a></u> спецназовцы отмечают традиционно – торжественным построением на плацу, награждением лучших бойцов и праздничным концертом. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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