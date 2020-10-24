https://ria.ru/20201024/sovbez-1581300352.html

Медведев призвал к очной встрече "ядерной пятерки" в Совбезе ООН

Россия рассчитывает на проведение очного саммита пятерки постоянных членов Совета безопасности ООН для обсуждения самых острых проблем, важно продолжить диалог... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:16

2020-10-24T08:16

2020-10-24T08:16

дмитрий медведев

совет безопасности оон

ссср

ядерное оружие

безопасность

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия рассчитывает на проведение очного саммита пятерки постоянных членов <a href="https://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON" target="_blank">Совета безопасности ООН</a> для обсуждения самых острых проблем, важно продолжить диалог по теме обращения с ядерным оружием, заявил зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>.В своей <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank" rel="nofollow noopener">статье</a> к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала RT, он напомнил, что на площадке учрежденной в 1978 году Конференции по разоружению был принят ряд основополагающих международных соглашений. Эти документы были направлены на обеспечение безопасности народов, смягчение международной напряженности и укрепление доверия между государствами в сфере обращения с ядерным оружием, указал зампредседателя СБ РФ."Особую роль в этом процессе сыграл <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>. Сегодня нам нужно незамедлительно продолжить работу по этому направлению. Рассчитываем, что в Совете безопасности ООН состоится предложенный Россией очный саммит стран "ядерной пятерки" для обсуждения острейших проблем человечества", - подчеркнул Медведев.

https://ria.ru/20201023/nato-1581218492.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности оон, ссср, ядерное оружие, безопасность