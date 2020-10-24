https://ria.ru/20201024/sostoyanie-1581384171.html

Стало известно о состоянии моряков с танкера, где прогремели взрывы

Состояние 10 спасенных после взрыва на танкере в Азовском море, которые были эвакуированы на буксир "Сириус", удовлетворительное, сообщает ГУМЧС по... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T21:47

2020-10-24T21:47

2020-10-24T22:40

взрыв на танкере в азовском море

азовское море

гу мчс по краснодарскому краю

происшествия

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<strong>КРАСНОДАР, 24 окт – РИА Новости.</strong> Состояние 10 спасенных после взрыва на танкере в <a href="http://ria.ru/location_Azovskoe_more/" target="_blank" data-auto="true">Азовском море</a>, которые были эвакуированы на буксир "Сириус", удовлетворительное, сообщает ГУМЧС по <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарскому краю</a>.Ранее <a href="http://ria.ru/organization_Rosmorrechflot/" target="_blank" data-auto="true">Росморречфлот</a> сообщил о взрыве на танкере "Генерал Ази Асланов" в Азовском море в устье <a href="http://ria.ru/location_Kerchenskijj_proliv/" target="_blank" data-auto="true">Керченского пролива</a>, трех из 13 членов экипажа выбросило за борт, остальных эвакуировали. Поиски трех членов экипажа ведутся. Предварительно, взорвались пары нефтепродуктов, танкер шел в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростов-на-Дону</a>."Десять человек эвакуированы на буксир "Сириус", проводятся поисковые работы трех человек, а также обследование судна. Открытого горения на судне нет… (Состояние спасенных - ред.) удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе ведомства.Московское межрегиональное следственное управление на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_SKR/" target="_blank" data-auto="true">СКР</a> и <a href="http://ria.ru/organization_JUzhnaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Южная транспортная прокуратура</a> объявили об организации проверок. Следователи, криминалисты и прокуроры выехали на место ЧП.

https://ria.ru/20200512/1571329882.html

азовское море

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрыв на танкере в азовском море, азовское море, гу мчс по краснодарскому краю, происшествия