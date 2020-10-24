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Шоубиз
https://ria.ru/20201024/semenovich-1581348607.html
Семенович снялась без одежды
Певица Анна Семенович показала в Instagram свой отдых в Сочи. Артистка запечатлела себя на смартфон в spa-салоне в роскошном отеле города-курорта. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T16:47
2020-10-24T16:47
шоубиз
шоу-бизнес
анна семенович
сочи
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> показала в <a href="https://www.instagram.com/ann_semenovich/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> свой отдых в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Артистка запечатлела себя на смартфон в spa-салоне в роскошном отеле города-курорта.На кадрах обнаженная 40-летняя певица лежит на массажном столе. На заднем фоне можно наблюдать, как работает мастер."Массаж и полуторачасовой сон - это лучшее лекарство и отдых после солнца", — заявила знаменитость на видео в Stories.Анна Семенович отправилась в отпуск в Сочи набираться сил после перенесенной коронавирусной инфекции. О своей болезни артистка сообщила в социальной сети, однако фолловеры не поверили звезде и заявили, что ее пост "проплаченный".
https://radiosputnik.ria.ru/20201007/semenovich-1578623875.html
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Новости
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шоу-бизнес, анна семенович, сочи

Семенович снялась без одежды

16:47 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт "Песня года"
Концерт Песня года - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Певица Анна Семенович показала в Instagram свой отдых в Сочи. Артистка запечатлела себя на смартфон в spa-салоне в роскошном отеле города-курорта.
На кадрах обнаженная 40-летняя певица лежит на массажном столе. На заднем фоне можно наблюдать, как работает мастер.
"Массаж и полуторачасовой сон - это лучшее лекарство и отдых после солнца", — заявила знаменитость на видео в Stories.
Анна Семенович отправилась в отпуск в Сочи набираться сил после перенесенной коронавирусной инфекции. О своей болезни артистка сообщила в социальной сети, однако фолловеры не поверили звезде и заявили, что ее пост "проплаченный".
Певица Анна Семенович - РИА Новости, 1920, 07.10.2020
7 октября, 14:27
Просто взбесила. Поклонники Семенович не поверили в ее болезнь
 
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ШоубизШоу-бизнесАнна СеменовичСочи
 
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