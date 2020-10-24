https://ria.ru/20201024/semenovich-1581348607.html

Семенович снялась без одежды

Певица Анна Семенович показала в Instagram свой отдых в Сочи. Артистка запечатлела себя на смартфон в spa-салоне в роскошном отеле города-курорта. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T16:47

2020-10-24T16:47

2020-10-24T16:47

шоубиз

шоу-бизнес

анна семенович

сочи

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.</strong> Певица <a href="http://ria.ru/person_Anna_Semenovich/" target="_blank" data-auto="true">Анна Семенович</a> показала в <a href="https://www.instagram.com/ann_semenovich/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> свой отдых в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a>. Артистка запечатлела себя на смартфон в spa-салоне в роскошном отеле города-курорта.На кадрах обнаженная 40-летняя певица лежит на массажном столе. На заднем фоне можно наблюдать, как работает мастер."Массаж и полуторачасовой сон - это лучшее лекарство и отдых после солнца", — заявила знаменитость на видео в Stories.Анна Семенович отправилась в отпуск в Сочи набираться сил после перенесенной коронавирусной инфекции. О своей болезни артистка сообщила в социальной сети, однако фолловеры не поверили звезде и заявили, что ее пост "проплаченный".

https://radiosputnik.ria.ru/20201007/semenovich-1578623875.html

сочи

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, анна семенович, сочи