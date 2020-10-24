https://ria.ru/20201024/sakhalin-1581337076.html

На Сахалине объявили режим ЧС из-за сошедшего на дорогу селя

Крупный сель сошёл на дорогу в Макаровском районе на Сахалине после циклона, объявлен режим ЧС, сообщает в субботу пресс-служба губернатора Сахалинской области. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T14:48

2020-10-24T14:48

2020-10-24T14:48

ванино (порт)

первомайск

холмск

сахалинская область

происшествия

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<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Крупный сель сошёл на дорогу в Макаровском районе на Сахалине после циклона, объявлен режим ЧС, сообщает в субботу пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>."Режим ЧС введен в Макаровском районе. В муниципалитете на одном из участков дороги в селе Поречье сошел сель, повреждены подъезды к мосту", - говорится в сообщении.По информации властей, грязевые потоки мешают движению на участке проселочной дороги к дачным участкам."Селевые отложения около 50 метров в диаметре, глубиной 20-40 сантиметров. Повреждено дорожное полотно, с двух сторон размыты подъезды к мосту, повреждены береговые укрепления и барьерные ограждения. Ликвидацией последствий занимаются специалисты муниципального отдела ГО и ЧС и дорожные рабочие", – сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя областного агентства ГО и ЧС Анну Михееву.Ранее режим ЧС был введен и в Смирныховском районе. Сообщалось, что подтоплено 76 домов. Там продолжают работать комиссии по обследованию домов. Специалисты отмечают, что вода не поднималась выше уровня подпольных помещений. Вместе с тем продолжаются работы по просушке помещений, сообщили в правительстве.В районе создан оперативный штаб. Специалисты каждые три часа проверяют уровень воды в реках, он продолжает снижаться. В школе № 1 поселка Смирных развернут пункт временного размещения для тех, кому может потребоваться помощь. Обеспечены спальные места и горячее питание. Но все нуждающиеся предпочитают отправляться к родственникам, сообщает пресс-служба со ссылкой на мэра Смирныховского района Егора Белобабу.В течение дня специалистам удалось восстановить дорогу к селу Кошевое. Этим же предстоит заняться на участке дороги Победино – <a href="http://ria.ru/location_Pervomaysk/" target="_blank" data-auto="true">Первомайск</a>. Там разрушен мост. Еще два моста повреждены на отрезке пути Смирных – Пильво.К ликвидации последствий мощного циклона в Смирныховском районе привлечены более 60 человек.В ночь на субботу на Сахалин и Курилы обрушился циклон с сильными дождями и ветром скоростью, близкой к ураганной. На реках Сахалина отмечены резкие подъемы уровня воды. Закрыта паромная переправа <a href="http://ria.ru/location_KHolmsk/" target="_blank" data-auto="true">Холмск</a> - <a href="http://ria.ru/organization_Vanino_port/" target="_blank" data-auto="true">Ванино</a>, паромы переживают непогоду на стороне материка. Ориентировочно морское сообщение возобновится в понедельник.

https://realty.ria.ru/20201015/eao-1579885159.html

https://realty.ria.ru/20200924/pavodok-1577704550.html

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холмск

сахалинская область

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ванино (порт), первомайск, холмск, сахалинская область, происшествия