Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201024/sakhalin-1581337076.html
На Сахалине объявили режим ЧС из-за сошедшего на дорогу селя
Крупный сель сошёл на дорогу в Макаровском районе на Сахалине после циклона, объявлен режим ЧС, сообщает в субботу пресс-служба губернатора Сахалинской области. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T14:48
2020-10-24T14:48
ванино (порт)
первомайск
холмск
сахалинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581336748_0:178:768:610_1400x0_80_0_0_ee81b196624c72043096890174f27d9f.jpg
<strong>ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт - РИА Новости.</strong> Крупный сель сошёл на дорогу в Макаровском районе на Сахалине после циклона, объявлен режим ЧС, сообщает в субботу пресс-служба губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sakhalinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Сахалинской области</a>."Режим ЧС введен в Макаровском районе. В муниципалитете на одном из участков дороги в селе Поречье сошел сель, повреждены подъезды к мосту", - говорится в сообщении.По информации властей, грязевые потоки мешают движению на участке проселочной дороги к дачным участкам."Селевые отложения около 50 метров в диаметре, глубиной 20-40 сантиметров. Повреждено дорожное полотно, с двух сторон размыты подъезды к мосту, повреждены береговые укрепления и барьерные ограждения. Ликвидацией последствий занимаются специалисты муниципального отдела ГО и ЧС и дорожные рабочие", – сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя областного агентства ГО и ЧС Анну Михееву.Ранее режим ЧС был введен и в Смирныховском районе. Сообщалось, что подтоплено 76 домов. Там продолжают работать комиссии по обследованию домов. Специалисты отмечают, что вода не поднималась выше уровня подпольных помещений. Вместе с тем продолжаются работы по просушке помещений, сообщили в правительстве.В районе создан оперативный штаб. Специалисты каждые три часа проверяют уровень воды в реках, он продолжает снижаться. В школе № 1 поселка Смирных развернут пункт временного размещения для тех, кому может потребоваться помощь. Обеспечены спальные места и горячее питание. Но все нуждающиеся предпочитают отправляться к родственникам, сообщает пресс-служба со ссылкой на мэра Смирныховского района Егора Белобабу.В течение дня специалистам удалось восстановить дорогу к селу Кошевое. Этим же предстоит заняться на участке дороги Победино – <a href="http://ria.ru/location_Pervomaysk/" target="_blank" data-auto="true">Первомайск</a>. Там разрушен мост. Еще два моста повреждены на отрезке пути Смирных – Пильво.К ликвидации последствий мощного циклона в Смирныховском районе привлечены более 60 человек.В ночь на субботу на Сахалин и Курилы обрушился циклон с сильными дождями и ветром скоростью, близкой к ураганной. На реках Сахалина отмечены резкие подъемы уровня воды. Закрыта паромная переправа <a href="http://ria.ru/location_KHolmsk/" target="_blank" data-auto="true">Холмск</a> - <a href="http://ria.ru/organization_Vanino_port/" target="_blank" data-auto="true">Ванино</a>, паромы переживают непогоду на стороне материка. Ориентировочно морское сообщение возобновится в понедельник.
https://realty.ria.ru/20201015/eao-1579885159.html
https://realty.ria.ru/20200924/pavodok-1577704550.html
первомайск
холмск
сахалинская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581336748_0:106:768:682_1400x0_80_0_0_f0f2743951e75752bc2608677b99da46.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ванино (порт), первомайск, холмск, сахалинская область, происшествия

На Сахалине объявили режим ЧС из-за сошедшего на дорогу селя

14:48 24.10.2020
 
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области Последствия подъема уровня рек на Сахалине
Последствия подъема уровня рек на Сахалине - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© Фото : ГУ МЧС России по Сахалинской области
Читать ria.ru в
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт - РИА Новости. Крупный сель сошёл на дорогу в Макаровском районе на Сахалине после циклона, объявлен режим ЧС, сообщает в субботу пресс-служба губернатора Сахалинской области.
"Режим ЧС введен в Макаровском районе. В муниципалитете на одном из участков дороги в селе Поречье сошел сель, повреждены подъезды к мосту", - говорится в сообщении.
По информации властей, грязевые потоки мешают движению на участке проселочной дороги к дачным участкам.
"Селевые отложения около 50 метров в диаметре, глубиной 20-40 сантиметров. Повреждено дорожное полотно, с двух сторон размыты подъезды к мосту, повреждены береговые укрепления и барьерные ограждения. Ликвидацией последствий занимаются специалисты муниципального отдела ГО и ЧС и дорожные рабочие", – сообщает пресс-служба со ссылкой на руководителя областного агентства ГО и ЧС Анну Михееву.
Сотрудники ФГКУ СПСЧ ФПС по Московской области в селе Амурзет в ЕАО - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 09:25
В ЕАО вода ушла из всех домов, подтопленных паводком
Ранее режим ЧС был введен и в Смирныховском районе. Сообщалось, что подтоплено 76 домов. Там продолжают работать комиссии по обследованию домов. Специалисты отмечают, что вода не поднималась выше уровня подпольных помещений. Вместе с тем продолжаются работы по просушке помещений, сообщили в правительстве.
В районе создан оперативный штаб. Специалисты каждые три часа проверяют уровень воды в реках, он продолжает снижаться. В школе № 1 поселка Смирных развернут пункт временного размещения для тех, кому может потребоваться помощь. Обеспечены спальные места и горячее питание. Но все нуждающиеся предпочитают отправляться к родственникам, сообщает пресс-служба со ссылкой на мэра Смирныховского района Егора Белобабу.
В течение дня специалистам удалось восстановить дорогу к селу Кошевое. Этим же предстоит заняться на участке дороги Победино – Первомайск. Там разрушен мост. Еще два моста повреждены на отрезке пути Смирных – Пильво.
К ликвидации последствий мощного циклона в Смирныховском районе привлечены более 60 человек.
В ночь на субботу на Сахалин и Курилы обрушился циклон с сильными дождями и ветром скоростью, близкой к ураганной. На реках Сахалина отмечены резкие подъемы уровня воды. Закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, паромы переживают непогоду на стороне материка. Ориентировочно морское сообщение возобновится в понедельник.
Затопленные дома в селе Норск в Селемджинском районе Амурской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 13:31
В Приамурье 99% пострадавших от паводка 2019 г получили деньги на жилье
 
Обсудить0
Ванино (порт)ПервомайскХолмскСахалинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:32В Афганистане ликвидировали одного из лидеров "Аль-Каиды"*
01:02Опубликованы переговоры экипажа взорвавшегося в Азовском море танкера
00:42Росморречфлот рассказал о состоянии взорвавшегося в Азовском море танкера
00:31Пропавших моряков с танкера "Генерал Ази Асланов" будут искать всю ночь
00:26СК возбудил дело об убийстве депутата Петрова
23:53Пострадавший в Азовском море танкер отбуксируют в район порта "Кавказ"
23:46В Армении обвинили Азербайджан в "переводе стрелок" на Ереван
23:39Установлены личности пропавших после взрыва на танкере в Азовском море
23:09В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
23:06В Саратовской области полиция пресекла межнациональный конфликт
22:48К месту ЧП с танкером в Азовском море прибыли спасатели Морспасслужбы
22:46В мире зафиксировали рекордный прирост случаев заражения коронавирусом
22:40Пожарные спасли котенка на загоревшейся АЗС в Чечне
22:39В Донбассе погиб командир батальона "Призрак"
22:35В Чечне потушили пожар на автозаправке
22:32Танкер в Азовском море получил значительные повреждения после взрыва
22:30МЧС не обнаружило разлива нефти на месте ЧП с танкером в Азовском море
22:20Рядом с аварийным танкером в Азовском море установят боновые ограждения
21:56Стали известны детали убийства отца экс-пилота "Формулы-1" Петрова
21:52Находящимся в районе ЧП в Азовском море судам дали команду помогать
Лента новостейМолния