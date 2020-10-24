https://ria.ru/20201024/rpts-1581353580.html
В РПЦ оценили идею о введении налога на бездетность
Снижение числа абортов, а не налог на бездетность может помочь повысить демографические показатели в России, заявил председатель отдела внешних церковных связей РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T17:32
2020-10-24T17:32
2020-10-24T17:32
религия и мировоззрение
россия
московский патриархат
митрополит волоколамский иларион
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Снижение числа абортов, а не налог на бездетность может помочь повысить демографические показатели в России, заявил председатель отдела внешних церковных связей <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskijj_Patriarkhat/" target="_blank" data-auto="true">Московского патриархата</a> митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" в эфире телеканала<a href="https://vera.vesti.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener"> "Россия 24"</a>.Ранее председатель общественной организации "Совет матерей" Татьяна Буцкая заявила о необходимости ввести в России налог на бездетность. По ее мнению, налог должен взиматься с женщин и мужчин репродуктивного возраста, в размере 500 рублей в месяц."Я не разделяю позицию о том, что нужно вводить налог за бездетность, в том числе из личных соображений: тогда мне придется этот налог платить и каждому монаху, причем не только православному. Не думаю, что проблему рождаемости можно решить путем введения налога на бездетность", - сказал митрополит Иларион.Вместо налога на бездетность он предложил подумать о том, как снизить число абортов и "создать в общественном сознании представление об аборте как преступлении и убийстве". "Вот это гораздо больше бы повлияло на рост демографических показателей, чем введение налога на бездетность", - заключил представитель <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>.
https://ria.ru/20200613/1572889784.html
https://ria.ru/20190925/1559090084.html
Александр Савельев
Невмешательство в светскую жизнь гарантия выживания церкви.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московский патриархат, митрополит волоколамский иларион, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь