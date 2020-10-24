https://ria.ru/20201024/rogozin-1581358186.html

Рогозин объявил выговор начальнику арестованного главы "Восточного"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову -... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T18:16

2020-10-24T18:16

2020-10-24T18:16

андрей охлопков

восточный (космодром)

цэнки

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Okhlopkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Охлопкову</a> - непосредственному начальнику арестованного на два месяца руководителя космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a>, сообщает пресс-служба Роскосмоса в <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1320013301334593537" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>."По итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил выговоры генеральному директору <a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a> Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку", - сообщает госкорпорация.Совещание на космодроме Восточный совпало с тем, что на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу арестовали руководителя космодрома Восточный - директора космического центра "Восточный" филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Романа Бобкова.

https://ria.ru/20201024/blackday-1581352427.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей охлопков, восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин