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Рогозин объявил выговор начальнику арестованного главы "Восточного"
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову -... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:16
2020-10-24T18:16
андрей охлопков
восточный (космодром)
цэнки
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a> объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Okhlopkov/" target="_blank" data-auto="true">Андрею Охлопкову</a> - непосредственному начальнику арестованного на два месяца руководителя космодрома <a href="http://ria.ru/location_vostochnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Восточный</a>, сообщает пресс-служба Роскосмоса в <a href="https://twitter.com/roscosmos/status/1320013301334593537" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>."По итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил выговоры генеральному директору <a href="http://ria.ru/organization_CEHNKI/" target="_blank" data-auto="true">ЦЭНКИ</a> Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку", - сообщает госкорпорация.Совещание на космодроме Восточный совпало с тем, что на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу арестовали руководителя космодрома Восточный - директора космического центра "Восточный" филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Романа Бобкова.
https://ria.ru/20201024/blackday-1581352427.html
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андрей охлопков, восточный (космодром), цэнки, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин

Рогозин объявил выговор начальнику арестованного главы "Восточного"

18:16 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин на заседании правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил выговор гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову - непосредственному начальнику арестованного на два месяца руководителя космодрома Восточный, сообщает пресс-служба Роскосмоса в Twitter.
"По итогам заслушивания докладов на производственном совещании на космодроме Восточный генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин объявил выговоры генеральному директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову и главному инженеру ЦЭНКИ Владимиру Жуку", - сообщает госкорпорация.
Совещание на космодроме Восточный совпало с тем, что на два месяца по подозрению в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и подстрекательстве к служебному подлогу арестовали руководителя космодрома Восточный - директора космического центра "Восточный" филиала АО "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры" Романа Бобкова.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин выступает на встрече глав космических ведомств стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 17:19РИА Наука
Рогозин рассказал о черном дне российской космонавтики
 
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Андрей ОхлопковВосточный (космодром)ЦЭНКИКосмос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
 
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