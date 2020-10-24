https://ria.ru/20201024/raspoznat-1581361083.html

Назван способ распознать бессимптомное течение коронавируса

Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T18:35

2020-10-24T18:35

2020-10-24T18:35

распространение нового коронавируса

алексей аграновский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a>. Врач подчеркнул, что это единственный способ определить заражение. Он обратил внимание, что тесты не обладают стопроцентной точностью. Кроме того, по мнению Аграновского, долгосрочных последствий для здоровья у перенесших коронавирус бессимптомно возникнуть не должно. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России инфекцией заразились почти полтора миллиона человек, свыше 1,13 миллиона из них излечились, почти 26 тысяч пациентов скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>

https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581349938.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество