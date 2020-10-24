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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201024/raspoznat-1581361083.html
Назван способ распознать бессимптомное течение коронавируса
Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T18:35
2020-10-24T18:35
распространение нового коронавируса
алексей аграновский
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. </strong>Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ <a href="http://ria.ru/person_aleksey-agranovskiy-/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Аграновский</a> в беседе с <a href="https://ura.news/" target="_blank" rel="nofollow noopener">URA.RU</a>. Врач подчеркнул, что это единственный способ определить заражение. Он обратил внимание, что тесты не обладают стопроцентной точностью. Кроме того, по мнению Аграновского, долгосрочных последствий для здоровья у перенесших коронавирус бессимптомно возникнуть не должно. Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank" data-auto="true">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>. В России инфекцией заразились почти полтора миллиона человек, свыше 1,13 миллиона из них излечились, почти 26 тысяч пациентов скончались. <em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>. </em>
https://ria.ru/20201024/koronavirus-1581349938.html
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алексей аграновский , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

Назван способ распознать бессимптомное течение коронавируса

18:35 24.10.2020
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве
Сотрудники скорой помощи доставляют пациента во временный госпиталь COVID-19 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Бессимптомное течение коронавируса можно выявить только с помощью теста на инфекцию, рассказал профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU.
Врач подчеркнул, что это единственный способ определить заражение. Он обратил внимание, что тесты не обладают стопроцентной точностью.
"Когда человек уже переболел, тогда тест на коронавирус ничего не покажет — нужно проверять на антитела", — пояснил вирусолог.
Кроме того, по мнению Аграновского, долгосрочных последствий для здоровья у перенесших коронавирус бессимптомно возникнуть не должно.
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
Вчера, 17:00Распространение нового коронавируса
Вирусолог оценил риск возникновения опасных мутаций коронавируса
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. В настоящее время зафиксировано более 42 миллионов случаев заражения, свыше 1,1 миллиона пациентов скончались. Больше всего инфицированных в США, Индии и Бразилии.
В России инфекцией заразились почти полтора миллиона человек, свыше 1,13 миллиона из них излечились, почти 26 тысяч пациентов скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАлексей АграновскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоОбщество
 
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