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Медведев прокомментировал ситуацию с развертыванием ракетных систем
Россия рассчитывает на встречные шаги западных партнеров в отношении объявленного Москвой моратория на развертывание новых ракетных систем в Европе и других... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T08:24
2020-10-24T08:24
дмитрий медведев
генеральная ассамблея оон
владимир путин
европа
оон
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Россия рассчитывает на встречные шаги западных партнеров в отношении объявленного <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a> моратория на развертывание новых ракетных систем в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> и других регионах, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Медведева</a> "75 лет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения"."Вместе с тем необходимо не только обеспечивать сокращение уже существующего вооружения, но и минимизировать риски возникновения новых угроз. В этом ключе Россия объявила мораторий на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. Рассчитываем на встречные шаги наших западных партнеров", - говорится в статье Медведева, опубликованной <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">на сайте телеканала RT</a>.В сентябре президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, выступая в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_Assambleja_OON/" target="_blank" data-auto="true">Генассамблеи</a> ООН, заявил, что Россия рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>. Он отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.<strong><a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">Читайте полный интервью с Дмитрием Медведевым &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200602/1572356439.html
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дмитрий медведев, генеральная ассамблея оон, владимир путин, европа, оон, сша, в мире

Медведев прокомментировал ситуацию с развертыванием ракетных систем

08:24 24.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РАН Александром Сергеевым
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время встречи в режиме видеоконференции с президентом РАН Александром Сергеевым - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия рассчитывает на встречные шаги западных партнеров в отношении объявленного Москвой моратория на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ Дмитрия Медведева "75 лет ООН: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".
"Вместе с тем необходимо не только обеспечивать сокращение уже существующего вооружения, но и минимизировать риски возникновения новых угроз. В этом ключе Россия объявила мораторий на развертывание новых ракетных систем в Европе и других регионах. Рассчитываем на встречные шаги наших западных партнеров", - говорится в статье Медведева, опубликованной на сайте телеканала RT.
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В России назвали угрозой развертывание баллистических ракет в ряде стран
В сентябре президент РФ Владимир Путин, выступая в рамках Генассамблеи ООН, заявил, что Россия рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США. Он отметил, что Россия уже с прошлого года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.
В 2019 году США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), обвинив Россию в его нарушении. Москва отвергла подобные обвинения и была готова продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету и обсудить тему, однако США не пошли навстречу и вышли из договора в одностороннем порядке. В МИД РФ заявляли, что Москва не против подключения других стран к обсуждению с США вопросов стратегической стабильности.
Читайте полный интервью с Дмитрием Медведевым >>
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Дмитрий МедведевГенеральная Ассамблея ООНВладимир ПутинЕвропаООНСШАВ мире
 
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