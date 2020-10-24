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Онищенко обратился с призывом к россиянам
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T06:31
2020-10-24T07:04
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
госдума рф
геннадий онищенко
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт – РИА Новости.</strong> Бывший главный санитарный врач России, депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> в эфире <a href="https://nsn.fm/" target="_blank">НСН</a> призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>."Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", - заявил парламентарий.Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует так называемый масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
не помогают маски всё время носили и всё равно заболели
53
Да ты надоел уже. Иди мой ручки в транспорте! Протирай фрукты и овощи! И маску себе не забудь.
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россия
РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко обратился с призывом к россиянам

06:31 24.10.2020 (обновлено: 07:04 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в эфире НСН призвал россиян соблюдать меры предосторожности в условиях пандемии COVID-19.
"Я лишь попрошу всех вместе и каждого в отдельности: соблюдайте, пожалуйста, те меры, которые всем знакомы, но которые многие стараются игнорировать. Все зависит от нас. Если мы будем соблюдать их, то сохраним миллионы часов здоровой жизни", - заявил парламентарий.
Из-за сложной эпидемиологической обстановке во многих регионах России действует так называемый масочный режим, подразумевающий обязательное ношение средств индивидуальной защиты в общественных местах.
Согласно последним данным оперштаба, в России за сутки выявили 17,3 тысячи заболевших коронавирусом. Всего в стране зафиксировано почти 1,5 миллиона инфицированных.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
 
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