https://ria.ru/20201024/pravitelstvo-1581310309.html

Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник

Госдума планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T10:02

2020-10-24T10:02

2020-10-24T10:02

павел крашенинников

госдума рф

правительство рф

политика

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> сообщал, что закон может быть принят уже на следующей неделе.Согласно материалам, третье чтение законопроекта планируется на 27 октября.Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.

https://ria.ru/20201023/zadachi-1581196584.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел крашенинников, госдума рф, правительство рф, политика