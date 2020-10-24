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Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник
Госдума планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T10:02
2020-10-24T10:02
павел крашенинников
госдума рф
правительство рф
политика
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдума</a> планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> сообщал, что закон может быть принят уже на следующей неделе.Согласно материалам, третье чтение законопроекта планируется на 27 октября.Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.
https://ria.ru/20201023/zadachi-1581196584.html
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павел крашенинников, госдума рф, правительство рф, политика

Госдума планирует принять закон о правительстве во вторник

10:02 24.10.2020
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Госдума планирует принять закон о правительстве 27 октября, следует из повестки заседания Совета ГД на понедельник.
Ранее глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщал, что закон может быть принят уже на следующей неделе.
Согласно материалам, третье чтение законопроекта планируется на 27 октября.
Госдума в среду приняла во втором чтении проект федерального конституционного закона о правительстве, где прописывается новый порядок формирования кабинета министров с учетом принятых поправок в конституцию. Изменяется порядок назначения премьер-министра: президент сможет назначить кандидата главой кабмина только после утверждения Госдумой. Членов кабинета - "силовиков" назначает президент после консультаций с Совфедом, остальных - утверждает Госдума по предложению премьер-министра.
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Павел КрашенинниковГосдума РФПравительство РФПолитика
 
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