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В московской детской клинической больнице произошел пожар
Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в подвале Российской детской клинической больнице на Ленинском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T19:35
2020-10-24T20:05
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в подвале Российской детской клинической больнице на Ленинском проспекте в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> столицы.Согласно сообщению, в подвале четырехэтажного здания на территории Российской детской клинической больницы имени Н. И. Пирогова загорелись постельные принадлежности на 0,5 квадратного метра."Всего было перемещено 228 человек, из них 116 детей, 93 взрослых, 19 человек персонала. Сейчас люди возвращаются обратно", - говорится в сообщении.Добавляется, что пожар ликвидировали подручными средствами. Сведений о пострадавших не поступало.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия

В московской детской клинической больнице произошел пожар

19:35 24.10.2020 (обновлено: 20:05 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в подвале Российской детской клинической больнице на Ленинском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС столицы.
Согласно сообщению, в подвале четырехэтажного здания на территории Российской детской клинической больницы имени Н. И. Пирогова загорелись постельные принадлежности на 0,5 квадратного метра.
"Всего было перемещено 228 человек, из них 116 детей, 93 взрослых, 19 человек персонала. Сейчас люди возвращаются обратно", - говорится в сообщении.
Добавляется, что пожар ликвидировали подручными средствами. Сведений о пострадавших не поступало.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
 
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