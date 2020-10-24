https://ria.ru/20201024/pozhar-1581368396.html

В московской детской клинической больнице произошел пожар

Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в подвале Российской детской клинической больнице на Ленинском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T19:35

2020-10-24T19:35

2020-10-24T20:05

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Более 200 человек эвакуировали из-за пожара в подвале Российской детской клинической больнице на Ленинском проспекте в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> столицы.Согласно сообщению, в подвале четырехэтажного здания на территории Российской детской клинической больницы имени Н. И. Пирогова загорелись постельные принадлежности на 0,5 квадратного метра."Всего было перемещено 228 человек, из них 116 детей, 93 взрослых, 19 человек персонала. Сейчас люди возвращаются обратно", - говорится в сообщении.Добавляется, что пожар ликвидировали подручными средствами. Сведений о пострадавших не поступало.

https://ria.ru/20200921/pozhar-1577573594.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия