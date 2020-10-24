https://ria.ru/20201024/pozhar-1581294868.html
В Якутии женщина и четверо детей погибли при пожаре в частном доме
Женщина и четверо детей погибли в Намском районе Якутии при пожаре в частном доме, есть один пострадавший, сотрудники правоохранительных органов начали проверку РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T04:06
2020-10-24T04:06
2020-10-24T12:29
республика саха (якутия)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Женщина и четверо детей погибли в Намском районе <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> при пожаре в частном доме, есть один пострадавший, сотрудники правоохранительных органов начали проверку на месте происшествия, сообщает пресс-служба Главного управления <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России по региону.Как отметили в ГУ МЧС, в 04.43 (22.43 пятницы мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района.Отмечается, что к месту пожара также направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи РСЧС."На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 квадратных метров. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава Государственной противопожарной службы республики", - добавили в управлении.Как отметили в ведомстве, по поручению прокуратуры республики на место происшествия в село Крест-Кытыл выезжал прокурор Намского района. По факту пожара будет проведена проверка."В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в том числе дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20201023/pozhar-1581277043.html
2
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/18/1581323235_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_d4d5731b4d49fb0c3f2784fb10e5006b.jpg
Кадры с места гибели женщины и ее четырех детей в Якутии
Утром 24 октября 2020 года в Намский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Саха (Якутия) поступило сообщение об обнаружении тел женщины и четырех малолетних детей после локализации сотрудниками МЧС России пожара в жилом доме, расположенном в селе Крест-Кытыл Намского района республики.
2020-10-24T04:06
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PT0M23S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
ЯКУТСК, 24 окт – РИА Новости.
Женщина и четверо детей погибли в Намском районе Якутии
при пожаре в частном доме, есть один пострадавший, сотрудники правоохранительных органов начали проверку на месте происшествия, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС
России по региону.
Как отметили в ГУ МЧС, в 04.43 (22.43 пятницы мск) на телефон пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в двухквартирном частном жилом доме в селе Крест-Кытыл Намского района.
"Есть пострадавший мужчина. Огнеборцами найдены тела женщины и четверых детей. Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание греющего кабеля канализации. В настоящее время дознавателями МЧС России совместно с сотрудниками Следственного комитета и МВД проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что к месту пожара также направлены сотрудники испытательной пожарной лаборатории. С родственниками погибших работают психологи РСЧС.
"На момент прибытия первого подразделения дом горел по всей площади. В результате пожара дом полностью поврежден огнем на общей площади 160 квадратных метров. Всего на ликвидацию пожара было задействовано 5 единиц пожарной техники и 16 человек личного состава Государственной противопожарной службы республики", - добавили в управлении.
Как отметили в ведомстве, по поручению прокуратуры республики на место происшествия в село Крест-Кытыл выезжал прокурор Намского района. По факту пожара будет проведена проверка.
"В ходе проверки будут установлены причины, обстоятельства и условия произошедшего, в том числе дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", - отметили в пресс-службе.