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Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Около плюс 10 и без осадков ожидается на следующей неделе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T09:30
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погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Около плюс 10 и без осадков ожидается на следующей неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."На следующей неделе у нас "Бабья осень": без осадков, ночами плюс 1 - плюс 6, днем около плюс 10. Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться", - рассказал Тишковец.
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РИА Новости
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погода, москва, общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

09:30 24.10.2020 (обновлено: 09:31 24.10.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Около плюс 10 и без осадков ожидается на следующей неделе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"На следующей неделе у нас "Бабья осень": без осадков, ночами плюс 1 - плюс 6, днем около плюс 10. Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться", - рассказал Тишковец.
 
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