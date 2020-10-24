https://ria.ru/20201024/pogoda-1581307459.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Около плюс 10 и без осадков ожидается на следующей неделе в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T09:30

2020-10-24T09:30

2020-10-24T09:31

погода

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Около плюс 10 и без осадков ожидается на следующей неделе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."На следующей неделе у нас "Бабья осень": без осадков, ночами плюс 1 - плюс 6, днем около плюс 10. Тепло сохраняется, осень не собирается вообще сдаваться", - рассказал Тишковец.

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество