https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html
Вильфанд назвал регионы с самой некомфортной погодой в ближайшие дни
Самая некомфортная погода в ближайшие дни прогнозируется на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T03:36
2020-10-24T03:36
2020-10-24T03:36
дальний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Самая некомфортная погода в ближайшие дни прогнозируется на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581292780.html
дальний восток
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, общество