Вильфанд назвал регионы с самой некомфортной погодой в ближайшие дни

"Самая некомфортная погода на Дальнем Востоке. В этот регион выходит циклон и поэтому на Приморье, на Хабаровский край, на Сахалин и на Камчатку. Эта циклоническая деятельность будет складываться очень негативно. Во-первых, сильные дожди в Приморском крае и на юге Камчатки. Выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до штормового и о сильных и очень сильных осадках в виде снега, дождя и мокрого снега. Ожидается налипание снега на Сахалине", - сказал Вильфанд.