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https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html
Вильфанд назвал регионы с самой некомфортной погодой в ближайшие дни
Самая некомфортная погода в ближайшие дни прогнозируется на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T03:36
2020-10-24T03:36
дальний восток
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Самая некомфортная погода в ближайшие дни прогнозируется на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581292780.html
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дальний восток, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд назвал регионы с самой некомфортной погодой в ближайшие дни

03:36 24.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкДиректор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня". 18 октября 2017
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Самая некомфортная погода в ближайшие дни прогнозируется на Дальнем Востоке, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Самая некомфортная погода на Дальнем Востоке. В этот регион выходит циклон и поэтому на Приморье, на Хабаровский край, на Сахалин и на Камчатку. Эта циклоническая деятельность будет складываться очень негативно. Во-первых, сильные дожди в Приморском крае и на юге Камчатки. Выпущено штормовое предупреждение об усилении ветра до штормового и о сильных и очень сильных осадках в виде снега, дождя и мокрого снега. Ожидается налипание снега на Сахалине", - сказал Вильфанд.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Дальний ВостокРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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