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Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России на выходных
Центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T02:08
2020-10-24T02:08
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Центр Европейской <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также пояснил, что теплые воздушные массы сформировались на юге Атлантики, на юге Средиземного моря."В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> была максимальная температуры выше 14 градусов и, конечно, это очень высокие температуры. Завтра тоже такая же погода, может быть на 1 градус ниже, но тоже это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный - небольшие осадки и все равно тепло", - уточнил Вильфанд.
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России на выходных

02:08 24.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов Роман Вильфанд
 Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Москва и центр европейской части страны находился на западной периферии ложбины низкого давление. В свою очередь ложбина низкого давления формирует такую циркуляцию: на западе ложбины северные потоки, в южной оконечности - западные потоки, а на восточной периферии - южные потоки. Ложбина низкого давления так и перемещалась, и оказалось, что в конце рабочей недели Москва оказалась на восточной периферии очень теплой воздушной массы", - сказал Вильфанд.
Он также пояснил, что теплые воздушные массы сформировались на юге Атлантики, на юге Средиземного моря.
"В пятницу в Москве была максимальная температуры выше 14 градусов и, конечно, это очень высокие температуры. Завтра тоже такая же погода, может быть на 1 градус ниже, но тоже это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный - небольшие осадки и все равно тепло", - уточнил Вильфанд.
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РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
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