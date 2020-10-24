https://ria.ru/20201024/pogoda-1581292780.html

Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в России на выходных

Центр Европейской России оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T02:08

2020-10-24T02:08

2020-10-24T02:08

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

общество

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Центр Европейской <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> оказался под влиянием теплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья, поэтому дневные температуры будут превышать норму на 6-8 градусов в течение выходных, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> <a href="http://ria.ru/person_Roman_Vilfand/" target="_blank" data-auto="true">Роман Вильфанд</a>.Он также пояснил, что теплые воздушные массы сформировались на юге Атлантики, на юге Средиземного моря."В пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> была максимальная температуры выше 14 градусов и, конечно, это очень высокие температуры. Завтра тоже такая же погода, может быть на 1 градус ниже, но тоже это очень высокая температура. Температурный фон ожидается около 12 градусов. Осадков станет меньше. Воскресенье день переходный - небольшие осадки и все равно тепло", - уточнил Вильфанд.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество