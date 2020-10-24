https://ria.ru/20201024/peregovory-1581377287.html

Стали известны подробности телефонного разговора Лукашенко и Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что американская сторона привержена... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T20:47

2020-10-24T20:47

2020-10-24T20:55

протесты в белоруссии

майк помпео

александр лукашенко

минск

белоруссия

сша

в мире

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<strong>МИНСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> во время телефонного разговора с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и развитию сотрудничества с республикой, сообщил государственный телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>."Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью", - заявил диктор в эфире телеканала.Он подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html

https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html

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минск

белоруссия

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире