https://ria.ru/20201024/peregovory-1581377287.html
Стали известны подробности телефонного разговора Лукашенко и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что американская сторона привержена... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:47
2020-10-24T20:47
2020-10-24T20:55
протесты в белоруссии
майк помпео
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> во время телефонного разговора с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и развитию сотрудничества с республикой, сообщил государственный телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>."Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью", - заявил диктор в эфире телеканала.Он подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
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минск
белоруссия
сша
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире
МИНСК, 24 окт – РИА Новости.
Госсекретарь США Майк Помпео
во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости Минска
и развитию сотрудничества с республикой, сообщил государственный телеканал ОНТ
.
"Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью", - заявил диктор в эфире телеканала.
Он подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Беларуси, и в США", - заявили в эфире телеканала.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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