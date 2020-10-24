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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201024/peregovory-1581377287.html
Стали известны подробности телефонного разговора Лукашенко и Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что американская сторона привержена... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T20:47
2020-10-24T20:55
протесты в белоруссии
майк помпео
александр лукашенко
минск
белоруссия
сша
в мире
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<strong>МИНСК, 24 окт – РИА Новости.</strong> Госсекретарь <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a> во время телефонного разговора с президентом <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александром Лукашенко</a> заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> и развитию сотрудничества с республикой, сообщил государственный телеканал <a href="https://ont.by/" target="_blank" rel="nofollow noopener">ОНТ</a>."Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью", - заявил диктор в эфире телеканала.Он подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201022/belorussiya-1580962596.html
https://ria.ru/20201024/belorussiya-1581336150.html
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майк помпео, александр лукашенко, минск, белоруссия, сша, в мире

Стали известны подробности телефонного разговора Лукашенко и Помпео

20:47 24.10.2020 (обновлено: 20:55 24.10.2020)
 
© REUTERS / BelTA/Nikolai PetrovПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© REUTERS / BelTA/Nikolai Petrov
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МИНСК, 24 окт – РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео во время телефонного разговора с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что американская сторона привержена суверенитету и независимости Минска и развитию сотрудничества с республикой, сообщил государственный телеканал ОНТ.
"Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью", - заявил диктор в эфире телеканала.
Председатель КГБ Белоруссии Иван Тертель, государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Валерий Вакульчик во время встречи президента Белоруссии Александра Лукашенко с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным в Минске - РИА Новости, 1920, 22.10.2020
22 октября, 11:43Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил, что у России и Белоруссии немного друзей в мире
Он подчеркнул, что телефонный разговор состоялся по инициативе американской стороны.
"Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, после февральского визита Помпео в Минск обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую обстановку и в Беларуси, и в США", - заявили в эфире телеканала.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

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Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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Посольство США посоветовало своим гражданам в Белоруссии запастись едой
 
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Протесты в БелоруссииМайк ПомпеоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияСШАВ мире
 
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