https://ria.ru/20201024/oon-1581299800.html

Механизмы ООН помогли не допустить Третьей мировой войны, заявил Медведев

Механизмы, заложенные в уставе ООН, во многом помогли миру не скатиться в Третью мировую войну, хотя международные игроки не всегда выносили правильные уроки из РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:11

2020-10-24T08:11

2020-10-24T08:11

дмитрий медведев

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Механизмы, заложенные в уставе <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>, во многом помогли миру не скатиться в Третью мировую войну, хотя международные игроки не всегда выносили правильные уроки из проблем прошлого, уверен зампредседателя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a>."Несмотря на все проблемы и кризисы, с которыми сталкивалась ООН и ее государства-члены в эти годы, тяжело спорить с тем, что во многом благодаря международно-правовым и политическим механизмам, заложенным в Уставе организации, удалось не скатиться в пучину Третьей мировой войны, разрешить многие острые вопросы послевоенного устройства на планете", - пишет Медведев в своей стать к 75-летию ООН, опубликованной на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>."Однако, к сожалению, мы не всегда выносили правильные уроки из проблем, которые принесли нам XX и XXI века", - указывает зампред Совбеза.В статье он упомянул, что государства-основатели ООН определили ее миссию, которая складывается из трех принципов: стремление к стабильному и безопасному миру, продвижение идеи прав человека, построение более справедливого миропорядка."Но уже на следующий год после создания организации вчерашние союзники по антигитлеровской коалиции, принесшие свободу народам, оказались по разные стороны баррикад холодной войны, периодически переходящей в горячую. Сейчас невозможно себе представить, что в течение почти 40 лет мы жили в условиях ежедневной угрозы ядерной войны, уничтожения самого человечества", - отмечает Медведев.По его словам, структуры ООН "сделали очень много для того, чтобы мир отступил от бездны, для того, чтобы заработали механизмы разрешения конфликтных ситуаций в рамках правового поля". Одной из важнейших задач этой организации является разоружение, сокращение и ликвидация всех запасов оружия массового уничтожения, уточнил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20201018/bezopasnost-1580349697.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, оон, в мире