https://ria.ru/20201024/oon-1581299416.html

Медведев: лишь оценка СБ ООН позволяет понять, кто виноват в конфликтах

Только согласованная правовая оценка Совбеза ООН позволяет понять, кто является агрессором, а кто жертвой агрессии в вооруженных противостояниях, в противном... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T08:07

2020-10-24T08:07

2020-10-24T08:07

дмитрий медведев

совет безопасности оон

оон

в мире

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Только согласованная правовая оценка <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">Совбеза ООН</a> позволяет понять, кто является агрессором, а кто жертвой агрессии в вооруженных противостояниях, в противном случае в условиях информационных вбросов и фальсификации фактов есть риск, что черное будет выдаваться за белое, говорится в статье замруководителя Совбеза РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрия Медведева</a> "75 лет <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a>: старые проблемы, новые вызовы и глобальные решения".Статья опубликована на сайте телеканала <a href="https://russian.rt.com/world/article/795600-dmitrii-medvedev-oon-75-let" target="_blank">RT</a>.Медведев отметил, что во многих точках мира продолжают тлеть очаги вооруженного противостояния, каждый день гибнут люди."И, как правило, только согласованная правовая оценка той или иной ситуации со стороны Совета Безопасности ООН позволяет понять, кто прав, а кто виноват, кто агрессор, а кто жертва агрессии. В противном случае в условиях информационных вбросов, фальсификации фактов, методов "гибридной" войны есть риск, что черное будет выдаваться за белое, неправовое станет законным, правду спрячут за красивой телевизионной картинкой или постами в социальных сетях", - говорится в статье.

https://ria.ru/20201022/oon-1581053377.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, совет безопасности оон, оон, в мире