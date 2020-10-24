https://ria.ru/20201024/oktyabr-1581328245.html
Текущий октябрь в Центральной России может стать самым теплым в истории
Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:04
2020-10-24T13:04
2020-10-24T13:04
россия
погода
евгений тишковец
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он уточнил, что, начиная с воскресенья, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем будет до +9…+11."Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит жителей средней полосы России довольно комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В условиях относительно малооблачной погоды под утро воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6, а после полудня показания термометров продолжат колебаться от плюс 6 до плюс 11", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html
россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, погода, евгений тишковец
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Текущий октябрь в Центральной России пока идет по климатическому графику самого теплого в истории регулярных метеонаблюдений и имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года: плюс 9,8 против плюс 9,0. И такой тренд, по всей видимости, сохранится надолго", - сказал Тишковец.
Он уточнил, что, начиная с воскресенья, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем будет до +9…+11.
"Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит жителей средней полосы России довольно комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В условиях относительно малооблачной погоды под утро воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6, а после полудня показания термометров продолжат колебаться от плюс 6 до плюс 11", - добавил синоптик.