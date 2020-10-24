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Текущий октябрь в Центральной России может стать самым теплым в истории
Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.10.2020
2020-10-24T13:04
2020-10-24T13:04
россия
погода
евгений тишковец
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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он уточнил, что, начиная с воскресенья, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем будет до +9…+11."Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит жителей средней полосы России довольно комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В условиях относительно малооблачной погоды под утро воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6, а после полудня показания термометров продолжат колебаться от плюс 6 до плюс 11", - добавил синоптик.
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россия, погода, евгений тишковец

Текущий октябрь в Центральной России может стать самым теплым в истории

13:04 24.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗолотая осень в Ленинградской области
Золотая осень в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Текущий октябрь в Центральной России пока идет по климатическому графику самого теплого в истории регулярных метеонаблюдений и имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года: плюс 9,8 против плюс 9,0. И такой тренд, по всей видимости, сохранится надолго", - сказал Тишковец.

Он уточнил, что, начиная с воскресенья, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем будет до +9…+11.
"Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит жителей средней полосы России довольно комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В условиях относительно малооблачной погоды под утро воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6, а после полудня показания термометров продолжат колебаться от плюс 6 до плюс 11", - добавил синоптик.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 18 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
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РоссияПогодаЕвгений Тишковец
 
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