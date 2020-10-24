https://ria.ru/20201024/oktyabr-1581328245.html

Текущий октябрь в Центральной России может стать самым теплым в истории

Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.10.2020

2020-10-24T13:04

2020-10-24T13:04

2020-10-24T13:04

россия

погода

евгений тишковец

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<strong>МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.</strong> Текущий октябрь в Центральной России имеет все шансы побить рекордно теплый октябрь 1967 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>.Он уточнил, что, начиная с воскресенья, в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем будет до +9…+11."Следующая неделя пройдет под покровительством гигантского антициклона, который обеспечит жителей средней полосы России довольно комфортными для последней недели уходящего месяца метеоусловиями с температурным фоном на 5-6 градусов выше положенной климатической нормы. В условиях относительно малооблачной погоды под утро воздух будет остывать до плюс 1 - плюс 6, а после полудня показания термометров продолжат колебаться от плюс 6 до плюс 11", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201024/pogoda-1581294399.html

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, евгений тишковец